В Экибастузе пожилые рыбаки провалились под лед
Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области
12 апреля мужчины 73 и 70 лет провалились под лед на насосной №9, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Pavlodarnews.kz, диспетчеру "112" об этом сообщили в 17:15. На место происшествия выехала дежурная смена из четырех водолазов спасательного подразделения Экибастуза.
"В 19:30 спасатели извлекли из воды тело первого рыбака, которое находилось в 40 метрах от берега. В 19:52 в 70 метрах от берега нашли и подняли на поверхность тело второго рыбака", – рассказали в оперативно-спасательном отряде областного департамента по чрезвычайным ситуациям.
Тела утонувших передали сотрудникам полиции.
Ранее в Павлодарской области годовалая девочка чуть не утонула в ведре с водой, врачам едва удалось спасти ребенка.
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