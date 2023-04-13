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Макпал Исабекову сравнили с Дженнифер Лопес

Макпал Исабекову сравнили с Дженнифер Лопес Фото: Instagram/makosyai
Казахстанская певица Макпал Исабекова 12 апреля опубликовала на странице в Instagram новый пост, в котором поделилась снимком с фотосессии, сообщает Zakon.kz.

"Нравится работать с талантливыми художницами", – сказано в подписи к фото.

  • Божественная;
  • вы выглядите как ангел на этом фото;
  • нравится смотреть на такую талантливую красавицу;
  • Джей Ло казахская;
  • какая ты красивая, – отметили комментаторы.

Ранее Макпал Исабекова поделилась с подписчиками редкими семейными фото.

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