Макпал Исабекову сравнили с Дженнифер Лопес
Фото: Instagram/makosyai
Казахстанская певица Макпал Исабекова 12 апреля опубликовала на странице в Instagram новый пост, в котором поделилась снимком с фотосессии, сообщает Zakon.kz.
"Нравится работать с талантливыми художницами", – сказано в подписи к фото.
- Божественная;
- вы выглядите как ангел на этом фото;
- нравится смотреть на такую талантливую красавицу;
- Джей Ло казахская;
- какая ты красивая, – отметили комментаторы.
Ранее Макпал Исабекова поделилась с подписчиками редкими семейными фото.
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