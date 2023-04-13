Макпал Исабекову сравнили с Дженнифер Лопес

Фото: Instagram/makosyai

Казахстанская певица Макпал Исабекова 12 апреля опубликовала на странице в Instagram новый пост, в котором поделилась снимком с фотосессии, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: