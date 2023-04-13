Зал палеонтологии и центр ремесленников открылись в Национальном музее РК

В Национальном музее Казахстана в Астане состоялось торжественное открытие двух новых залов, созданных при поддержке Министерства культуры и спорта. Это залы "Палеонтология" и "Центр ремесленников", сообщает Zakon.kz.

В открытии принял участие министр культуры и спорта РК Асхат Оралов.



В зале палеонтологии собраны останки доисторических животных, найденные учеными на территории Казахстана. В рамках экспозиции представлены 220 экспонатов, включая реконструкции скелетов тираннозавра, трехпалой лошади гиппариона, большерогого оленя, гигантского носорога индрикотерия, мамонта и других доисторических существ, а также останки трилобитов, брахиоподов и другие древние окаменелости.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта РК

Экспонаты охватывают три эпохи: ранний палеозой, мезозойскую и кайнозойскую эры. Площадь зала составляет более 500 кв. м. К разработке его научной концепции были привлечены известные отечественные и зарубежные ученые-палеонтологи.



Центр ремесленников был создан по поручению главы государства по поддержке талантливых художников, скульпторов и других представителей искусства. Площадь зала составляет 350 кв. м. В нем размещены 18 бутиков (из них 14 – торговые), 1 фотозона, 1 касса и 1 воркшоп.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта РК

В центре будут представлены сувениры Национального музея РК и лучшие произведения декоративно-прикладного искусства от мастеров со всей страны.



Также в центре планируется проведение различных культурных мероприятий и мастер-классов по декоративно-прикладному искусству.

"Открытие Зала палеонтологии и Центра ремесленников – это важное событие не только для Национального музея РК, но и для всей страны. Уникальная экспозиция покажет посетителям доисторический Казахстан и, я уверен, станет важным для отечественной палеонтологии местом. А Центр ремесленников позволит нашим художникам заявить о себе, обменяться опытом с другими мастерами декоративно-прикладного искусства и в целом послужит развитию музейного маркетинга и менеджмента в стране", – подчеркнул Оралов.