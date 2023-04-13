Зал палеонтологии и центр ремесленников открылись в Национальном музее РК
В открытии принял участие министр культуры и спорта РК Асхат Оралов.
В зале палеонтологии собраны останки доисторических животных, найденные учеными на территории Казахстана. В рамках экспозиции представлены 220 экспонатов, включая реконструкции скелетов тираннозавра, трехпалой лошади гиппариона, большерогого оленя, гигантского носорога индрикотерия, мамонта и других доисторических существ, а также останки трилобитов, брахиоподов и другие древние окаменелости.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта РК
Экспонаты охватывают три эпохи: ранний палеозой, мезозойскую и кайнозойскую эры. Площадь зала составляет более 500 кв. м. К разработке его научной концепции были привлечены известные отечественные и зарубежные ученые-палеонтологи.
Центр ремесленников был создан по поручению главы государства по поддержке талантливых художников, скульпторов и других представителей искусства. Площадь зала составляет 350 кв. м. В нем размещены 18 бутиков (из них 14 – торговые), 1 фотозона, 1 касса и 1 воркшоп.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта РК
В центре будут представлены сувениры Национального музея РК и лучшие произведения декоративно-прикладного искусства от мастеров со всей страны.
Также в центре планируется проведение различных культурных мероприятий и мастер-классов по декоративно-прикладному искусству.
"Открытие Зала палеонтологии и Центра ремесленников – это важное событие не только для Национального музея РК, но и для всей страны. Уникальная экспозиция покажет посетителям доисторический Казахстан и, я уверен, станет важным для отечественной палеонтологии местом. А Центр ремесленников позволит нашим художникам заявить о себе, обменяться опытом с другими мастерами декоративно-прикладного искусства и в целом послужит развитию музейного маркетинга и менеджмента в стране", – подчеркнул Оралов.