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В Астане матери не могут поделить дворовые площадки с воспитателями и нянечками

качели Фото: pixabay
В столичном ЖК сразу три детских сада. Плотность детей на один квадратный метр двора зашкаливает, говорят жители. Чтобы избежать друг друга, приходится гулять по расписанию. Но конфликты среди взрослых у детских горок становятся все чаще, сообщает Zakon.kz.

Предприниматели заявляют, что документов, которые бы запрещали им пользоваться игровыми площадками, нет, да и налогов они платят в два раза больше. Один из детских садов предлагает обустроить свою территорию, которая была бы доступна для всех. Часть местных жителей – против.

"Осенью была такая ситуация, что одна из жительниц бросилась под трактор и не дала копать землю, поэтому осенью мы не смогли оборудовать эту площадку, а сейчас весна – детям нужно где-то гулять", - рассказала телеканалу КТК директор филиала Казахстанской ассоциации непрерывного образования по г. Астане Майра Байдубекова.

Местные жители заявляют, что строительство заборов и отделение территорий ограничат их детей в пространстве, и обвиняют администрацию детского сада в том, что воспитатели уже оккупировали площадку для самых маленьких. Пусть даже и не на весь день, но все равно обидно.

"В это время наши дети тоже гуляют. Если заметите, тут ограждение поставили. Когда их дети там играют, они закрывают. Поэтому наши дети не могут туда попасть. Они ходят здесь вдоль дорог по тротуарам". Мадина Атайбаева

Акимат в вопросе доступа к игровым зонам занимает позицию нейтралитета – по словам чиновников, запрета использовать площадки нет ни для кого. Но в то же время и разрешение от жителей получить тоже нужно.

"Площадки являются объектами общественного назначения, то есть это госимущество. Любой человек может использовать и игровые площадки, но при этом надо согласовывать с жителями". Замакима Сарыаркинского района г. Астаны Медет Джалпыбаев

Детских садов в столице не хватает, да и детских площадок застройщики обустраивают крайне мало. Чего не скажешь об объемах возводимого жилья, плотность которого превышает все цивилизованные нормы.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре малыш выпал из окна девятого этажа и получил травмы, не совместимые с жизнью.

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