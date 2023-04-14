В Турции зафиксировали очередное землетрясение
Фото: Indiana university
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в турецкой провинции Адыяман, на юго-востоке страны, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, очаг залегал на глубине 7 км.
"В район Синджик Адыямана, в 16:26 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 4,3", - сообщило ведомство.
Ранее сообщалось, что в конце марта землетрясение магнитудой 4,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ