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В Турции зафиксировали очередное землетрясение

сейсмологи Фото: Indiana university
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в турецкой провинции Адыяман, на юго-востоке страны, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, очаг залегал на глубине 7 км.

"В район Синджик Адыямана, в 16:26 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 4,3", - сообщило ведомство.

Ранее сообщалось, что в конце марта землетрясение магнитудой 4,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш.

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Елена Беляева
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