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Самый вредный для организма вид шоколада назвал врач

советы Фото: pixabay
Врач-диетолог Нурия Дианова рассказал о том, что белый шоколад наиболее вреден для организма человека, сообщает Zakon.kz.

Специалист в беседе с "Вечерней Москвой" отметил, что в нем много "непонятных добавок".

"В белом шоколаде нет какао-бобов. А основная польза шоколада как раз в них, потому что там есть белок, актиоксиданты и другие вещества. Кроме того, в белом шоколаде очень много непонятных добавок", – объяснила диетолог.

Врач добавила, что стоит отказаться от покупки шоколада, если его состав на этикетке занимает больше двух строчек, так как в противном случае продукт вероятнее всего содержит малополезные добавки.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников перечислил способы снизить тягу к сладкому.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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