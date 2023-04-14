Самый вредный для организма вид шоколада назвала врач

Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала о том, что белый шоколад наиболее вреден для организма человека, сообщает Zakon.kz.

Специалист в беседе с "Вечерней Москвой" отметила, что в нем много "непонятных добавок".

"В белом шоколаде нет какао-бобов. А основная польза шоколада как раз в них, потому что там есть белок, актиоксиданты и другие вещества. Кроме того, в белом шоколаде очень много непонятных добавок", – объяснила диетолог.

Врач добавила, что стоит отказаться от покупки шоколада, если его состав на этикетке занимает больше двух строчек, так как в противном случае продукт, вероятнее всего, содержит малополезные добавки.

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