В Шымкенте возник дефицит сжиженного газа

Больше 200 шымкентских АЗС, заправляющих автомашины сжиженным газом, сидят на "голодном пайке". Десятки АЗС вынуждены временно прекращать торговлю из-за отсутствия газа. Крупные сетевые АЗС торгуют пропаном по талонам, сообщает Zakon.kz.

Острая необходимость заправить автомобиль газом вынудила совершить объезд третьего мегаполиса Казахстана в поисках топлива. На пути попалось с десяток АЗС, которые были закрыты. Галымжан Исмаилов, водитель авто, оснащенного газовым оборудованием, сетует:



"Интересно, когда подобная ситуация прекратится? Сначала дефицитной стала солярка, а дней за десять до конца марта исчез с заправок и газ. Теперь если и заправляешься, то от случая к случаю, приходится по полгорода объезжать, прежде чем найдешь газ на АЗС".

Например, на выезде из города есть АЗС, которая заправляет газом, но лимит – две тысячи тенге. Уговорить заправщика "залить" больше не удастся.

Интересно, что в последних числах марта заместитель акима города Максут Исахов, поясняя ситуацию с газом на автозаправочных станциях, был абсолютно уверен в скором разрешении проблем со снабжением. Дескать, до апреля в город поставлялось 6,5 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа. И этого объема в аналогичный период прошлого года хватало и дефицита не наблюдалось.

"Но в связи с тем, что количество автотранспорта, работающего на газе, у нас увеличилось на 20%, мы провели переговоры с Министерством энергетики и понимание находим. С апреля нам будут отпускать 8 тысяч тонн. Проблем по нефтяному газу не будет", – говорил Исахов.

Но в итоге дефицит газового топлива остается.

Есть вариант с приобретением талонов на заправку газом. Кассир крупной сети АЗС пояснила, что талоны можно приобрести только через офис компании.

У председателя ассоциации "Жанар-Жагармай" (куда входят крупные АЗС) Кайыпбека Камбарова свой взгляд на сложившуюся ситуацию. По его мнению, дефицит газа может быть связан с остановкой Шымкентского нефтеперерабатывающего завода на плановый ремонт. Владельцы заправочных станций до его остановки успели закупить определенные объемы, но больших емкостей для хранения у мелких и средних АЗС нет. Закончился запас еще в середине марта, а завод далее не производил товарную продукцию. А то, что у крупных сетевых АЗС периодически появляется газ, так это следствие доминирования этих сетей на рынке.

"KAZENERGY, как и Qazaq Oil, КазМунайГаз или Sinooil, получают до 80% выработки ГСМ. У них еще есть запасы и поставки. Чтобы все АЗС получали сжиженный газ, надо, как мне кажется, чтобы завод вошел в рабочий ритм, это связано с технологическим процессом. На это может потребоваться около недели", – сказал руководитель ассоциации.

По ходу разговора возникли и другие вопросы, связанные со снабжением города ГСМ, в частности – сложившийся дефицит еще и солярки. Каиыпбек Камбаров заявил, что требуется механизм контроля за распределением и производством. Иначе дизельного топлива на заправках так и будет не хватать.