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Шашлык с червем подали на ифтар жителям столицы

Шашлык с червем подали на ифтар жителям столицы Фото: pixabay
В Астане 9 апреля семейная пара отправилась на ауызашар в заведение общественного питания с хорошими отзывами и внушительными ценами. Заказ принесли быстро, но, как оказалось, он был с "сюрпризом", сообщает Zakon.kz.

В публикации Almaty.kz сказано, что кафе было выбрано, основываясь на многочисленных хвалебных  комментариях. 

"Во время еды беременная супруга вдруг побледнела и сказала: "В мясе что-то шевелится!". Но ведь порезанное на куски, замаринованное и пожаренное мясо не может подавать никаких признаков жизни", – рассказал мужчина.

Далее он начал пристально рассматривать кусок мяса и обнаружил в нем живого извивающегося червяка.

Мужчина тут же вызвал официанта, тот пригласил еще и управляющего, следом пришел хозяин кафе. Обескураженным клиентам предложили… скидку на шашлык.

"У жены начались сильные приступы тошноты, она жаловалась на головные боли, и я вызвал скорую помощь. Врачи диагностировали состояние, осложняющее беременность, деторождение или послеродовой период. Она до сих пор плохо себя чувствует, утром у нее опять открылась рвота. Я переживаю за жену и малыша, не нахожу себе от волнения места. Мы восемь лет ждали ребенка!" – продолжил мужчина.

Сам он тоже обратился за медпомощью. Фельдшер предположительно выявил у него острый гастроэнтерит и рекомендовал обратиться к участковому врачу.

От руководства кафе супруги не дождались даже извинения. В настоящее время они собрали необходимые документы для того, чтобы в кафе провели проверку. Также молодая семья полна решимости добиться справедливости в суде.

12 апреля сообщалось о медиках, которые отравились после ауызашара в одном из ресторанов Актау.

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