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Экс-кандидата в президенты Перу осудили за убийство журналиста

бывший кандидат в президенты Перу Фото: wikimedia
Бывшего кандидата в президенты Перу Даниэля Уррести приговорили к 12 годам тюрьмы за участие в убийстве Уго Бустиоса в 1988 году в разгар гражданского конфликта в стране, сообщает Zakon.kz.

13 апреля суд постановил, что Уррести, в то время офицер военной разведки, участвовал в засаде и убийстве Уго Бустиоса, который занимался расследованием нарушений прав человека, сообщает The Guardian.

Адвокаты политика и бывшего министра внутренних дел заявили, что будут обжаловать приговор. Прокуроры просили 25 лет, но заявили, что удовлетворены решением суда.

Уго Бустиос был репортером еженедельного журнала Caretas в андском регионе Аякучо в центре вооруженного конфликта в 1980-х и 90-х годах.

Журналист сообщал о нарушениях прав человека, совершенных как повстанцами "Сияющего пути", так и вооруженными силами в этом регионе, наиболее пострадавшем от насилия, в результате которого, по данным перуанской комиссии, погибли или пропали без вести около 70 тыс. человек.

Бустиоса расстреляла группа солдат в штатском из автоматов во время езды на мотоцикле. Журналист потерял управление и разбился. Его спутник, другой журналист, сумел спастись. По словам прокуроров, когда Бустиос лежал тяжело раненный, солдаты подорвали взрывчатку на его теле.

Уррести обвинили два сослуживца с его военной базы, которых признали виновными в заказе убийства журналиста в 2007 году. Они утверждают, что Уррести, тогда капитан, отвечавший за разведку, участвовал в засаде.

В 2018 году с Уррести сняли обвинения в причастности к убийству журналиста, когда он был одним из главных кандидатов на пост мэра Лимы. Однако Верховный суд Перу отменил это решение и назначил новое судебное разбирательство.

Судьи также постановили, что убийство Бустиоса было преднамеренным.

За свою политическую карьеру Уррести занимал пост министра внутренних дел Перу в 2014-2015 годах, дважды баллотировался на пост президента – в 2016 и 2021 годах, а также на пост мэра Лимы – в 2018 и 2022 годах.

В последнем случае он уступил менее 1 процентного пункта ультраконсервативному миллионеру Рафаэлю Лопесу Алиаге.

Шармели Бустиос, старшая дочь убитого журналиста, приветствовала решение суда, заявив, что она наконец-то может зажечь свечу за своих родителей.

Национальная ассоциация журналистов Перу заявила, что приговор стал возмещением ущерба семье Бустиос и "важным шагом на пути к справедливости и защите свободы прессы в Перу".

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