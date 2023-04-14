Видео с необычным небесным явлением распространяют в Казнете
Фото: unsplash
В Казнете обсуждают видео, на кадры которого попало необычное явление, снятое в небе, сообщает Zakon.kz.
Роликом поделились подписчики талдыкорганского Instagram-паблика. На видео среди облаков можно заметить странное свечение, которое через некоторое время исчезает.
"Такое явление во время облаков засняли на видео. Что это?" – говорится в описании.
Под публикацией большинство фолловеров не восприняли ролик всерьез и оставили шуточные комментарии:
- "НЛО".
- "Битва богов".
- "Ангелы фарят".
- "Хороший монтаж".
- "Актауские нефтяники".
- "Кто-то с китайским фонариком играется".
- "Инопришеленцы прилетали, хотели заправиться, увидели цены и улетели".
Доподлинно неизвестно, что за явление попало на видео или же это все-таки хороший монтаж.
В начале апреля 2023 года сообщалось, что большой круглый ореол красного света успел заснять в небе над Италией фотограф. По мнению ученых, вероятно, это было вызвано электромагнитным импульсом от ближайшей грозы.
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