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Видео с необычным небесным явлением распространяют в Казнете

Необычное явление в небе обсуждают в Казнете Фото: unsplash
В Казнете обсуждают видео, на кадры которого попало необычное явление, снятое в небе, сообщает Zakon.kz.

Роликом поделились подписчики талдыкорганского Instagram-паблика. На видео среди облаков можно заметить странное свечение, которое через некоторое время исчезает.

"Такое явление во время облаков засняли на видео. Что это?" – говорится в описании.

Под публикацией большинство фолловеров не восприняли ролик всерьез и оставили шуточные комментарии:

  • "НЛО".
  • "Битва богов".
  • "Ангелы фарят".
  • "Хороший монтаж".
  • "Актауские нефтяники".
  • "Кто-то с китайским фонариком играется".
  • "Инопришеленцы прилетали, хотели заправиться, увидели цены и улетели".

Доподлинно неизвестно, что за явление попало на видео или же это все-таки хороший монтаж.

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Динара Халдарова
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