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Камеральный контроль: что изменилось в 2023 году

Камеральный контроль: что изменилось в 2023 году Фото: pexels
Поправки в Налоговый кодекс предусматривают ряд изменений в части осуществления камерального контроля c 1 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.
Камеральный контроль – это контроль, осуществляемый налоговыми органами на основе изучения и анализа представленной налогоплательщиком (налоговым агентом) налоговой отчетности, сведений уполномоченных государственных органов, а также других документов и сведений о деятельности налогоплательщика.

Как пояснили специалисты ИС "Параграф", камеральный контроль проводится путем сопоставления следующих данных, имеющихся в налоговых органах:

  • налоговой отчетности;
  • сведений иных государственных органов об объектах налогообложения или объектах, связанных с налогообложением;
  • сведений, полученных из различных источников информации, по деятельности налогоплательщика;
  • иной отчетности, установленной Налоговым кодексом.

С 2023 года камеральный контроль осуществляется после выписки ЭСФ в соответствии с положениями статьи 95 Налогового кодекса. Данная норма раньше применялась за соответствующий налоговый период после истечения срока представления налоговой отчетности за такой период.

Между тем согласно статьи 96 Налогового кодекса нарушения, выявленные по результатам камерального контроля (после выписки ЭСФ), в целях установления фактического совершения оборота, относятся к нарушениям с высокой степенью риска.

По нарушениям со средней степенью риска будет оформляться уведомление (было извещение).

По нарушениям с низкой степенью риска оформляется извещение.

В случае согласия с указанными в уведомлении нарушениями, налогоплательщик устраняет их путем отзыва, исправления или дополнения ЭСФ.

Действия налогоплательщика в случае несогласия с указанными в уведомлении нарушениями, зависят от степени их риска (прописаны отдельно для нарушений со средней и высокой степенью риска).

Так, с 1 января 2023 года при нарушениях с высокой степенью риска, а также за неисполнение уведомления последует ограничение по выписке ЭСФ.

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Лариса Черненко
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