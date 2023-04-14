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Топ-5 растений для спальни, которые помогут быстро расслабиться и уснуть

спальня, сон Фото: pexels
Чтобы улучшить сон и его качество, нужно поставить в спальную комнату горшки с определенными растениями. Об этом рассказала специалист по сну и психолог Кэтрин Холл, сообщает Zakon.kz.

По словам Холл, растения в спальне за счет выработки кислорода понижают уровень гормона стресса кортизола в крови и стабилизируют уровень влажности в комнате. Все это помогает быстро уснуть, пишет Daily Mirror.

Идеальными растениями для спальни Холл считает эффектные драцены и хлорофитумы.

"За хлорофитумом легко ухаживать, его можно нечасто поливать и оставлять под прямыми солнечными лучами", – объяснила она.

Кроме того, продолжила психолог, для спальни подойдет лаванда.

горшок

Фото: pexels

"Это красивое растение дает устойчивый, успокаивающий аромат, который помогает расслабиться, как только вы заходите в спальню", – утверждает Холл.

За ароматические свойства похвалила специалист и жасмин. Он источает прекрасный, сладкий запах, который снижает уровень стресса и тревожности – идеально, чтобы крепко уснуть.

цветок, флора

Фото: pixabay

Этот цветок красивый, с зелеными листьями и белыми цветами, добавила эксперт.

Также Холл порекомендовала украсить спальню растением алоэ вера.

растение

Фото: pixabay

Алоэ вера, по мнению Холл, эстетично, неприхотливо и помогает очистить воздух в помещении.

Ранее эксперты назвали пять секретов выращивания овощей на балконе. Для выращивания лучше выбирать мелкоплодные высокоурожайные сорта, так как они поспевают гораздо быстрее.

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