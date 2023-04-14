Топ-5 растений для спальни, которые помогут быстро расслабиться и уснуть
По словам Холл, растения в спальне за счет выработки кислорода понижают уровень гормона стресса кортизола в крови и стабилизируют уровень влажности в комнате. Все это помогает быстро уснуть, пишет Daily Mirror.
Идеальными растениями для спальни Холл считает эффектные драцены и хлорофитумы.
"За хлорофитумом легко ухаживать, его можно нечасто поливать и оставлять под прямыми солнечными лучами", – объяснила она.
Кроме того, продолжила психолог, для спальни подойдет лаванда.
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"Это красивое растение дает устойчивый, успокаивающий аромат, который помогает расслабиться, как только вы заходите в спальню", – утверждает Холл.
За ароматические свойства похвалила специалист и жасмин. Он источает прекрасный, сладкий запах, который снижает уровень стресса и тревожности – идеально, чтобы крепко уснуть.
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Этот цветок красивый, с зелеными листьями и белыми цветами, добавила эксперт.
Также Холл порекомендовала украсить спальню растением алоэ вера.
Фото: pixabay
Алоэ вера, по мнению Холл, эстетично, неприхотливо и помогает очистить воздух в помещении.
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