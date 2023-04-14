Задержаны заявившие "о митинге" на автотрассе Западный Китай - Западная Европа

Полицейские установили двух жителей Сайрамского района, запустивших ложную информацию о якобы митинге на автотрассе Западный Китай - Западная Европа в Туркестанской области к видео с места проведения незаконных автогонок, сообщает Zakon.kz.

Проводится досудебное расследование по ст. 274 УК РК "распространение заведомо ложной информации". Все обстоятельства выясняются.

Полицейские Туркестанской области развеяли фейк о митинге на АЗС. В сети появилась видеозапись о том, что в ночь с 12 на 13 апреля возле автозаправочной станции "КазМунайГаз", расположенной вдоль трассы Западная Европа – Западный Китай, граждане якобы собрались на митинг в связи с повышением цен на топливо.

В сети появилось видеозапись о том, что в ночь с 12 на 13 апреля возле автозаправочной станции КазМунайГаз, расположенной вдоль трассы Западная Европа-Западный Китай, граждане якобы собрались на митинг в связи с повышением цен на топливо.

При выезде компетентными органами Сайрамского района 13 апреля, около 04:30 часов на место происшествия, полицейскими установлено, что сведения оказались ложными.

В МВД Казахстана напомнили, что за распространение ложной информации предусмотрено привлечение к строгой ответственности.



