Четверо казахстанских борцов-вольников сразятся за "золото" ЧА-2023

В заключительный день азиатского первенства по борьбе прекрасных результатов добились казахстанские палуаны вольного стиля, которые сумели выйти в финал в четырех весовых категориях из пяти возможных, сообщает Zakon.kz.

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14 апреля первым из казахстанцев путевку в финал Чемпионата Азии-2023 завоевал Дархан Есенгали, который выступал в весовой категории до 74 кг. Он переиграл в полуфинале представителя Брунея Магомедарасула Аслуева – 2:1. И теперь за "золото" поборется с японцем Кирином Киношита.







Далее в финал турнира отобрался второй казахстанец Азамат Даулетбеков (86 кг), который на этом пути с явным преимуществом поборол узбека Бобура Исломова – 10:0. Азамата ждет теперь решающая схватка с иранским спортсменом Алиреза Каримимачиани.





Третью путевку в финал для казахстанской сборной заработал Ризабек Айтмухан (92 кг), переиграв борца из Брунея Магомеда Шарипова со счетом 6:1. Чтобы стать чемпионом Азии-2023, Ризабеку надо победить японца Араша Йошиду.





Самый последний поединок азиатского первенства также пройдет с участием казахстанского спортсмена, это тяжеловес Юсуп Батырмурзаев (125 кг), который за выход в финал был сильнее Сардорбека Холматова из Узбекистана – 7:0. Наш батыр в решающей схватке за "золото" померится силами с монгольским палуаном Лхавагерел Мунхтуром.

Финалы ЧА-2023 по вольной борьбе начнутся в 18:00 по времени Астаны. К данному часу в активе сборной Казахстана накопилось 16 медалей по трем видам борьбы.