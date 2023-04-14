Министр национальной экономики РК поделился результатами сотрудничества РК и Всемирного банка

Глава МНЭ РК принял участие в заседании Швейцарской подгруппы Всемирного банка и Международного валютного фонда, сообщает Zakon.kz

В своем выступлении министр нацэкономики и управляющий Всемирным банком от Казахстана Алибек Куантыров поделился результатами сотрудничества РК и Всемирного банка в реализации проектов, направленных на динамичное социально-экономическое развитие.

Стоит отметить, что на встрече были представители Казахстана, Швейцарии, Польши, Сербии, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

"Необходимо подчеркнуть, что приоритетные направления сотрудничества, определенные Рамочной стратегией партнерства ВБ с Казахстаном до 2025 года, такие как содействие инклюзивному росту, укрепление человеческого капитала, декарбонизация экономики и усовершенствование углеродного рынка страны, соответствуют долгосрочному стратегическому видению Казахстана". Министр МНЭ РК Алибек Куантыров

По словам главы ведомства, Казахстан полностью готов реализовать свой потенциал для укрепления партнерства с Банком по комплексным проектам, в том числе ориентированным на развитие инноваций, человеческого капитала и научной деятельности. В завершение своего выступления глава МНЭ пригласил всех участников заседания на Международный форум Астана, который состоится 8-9 июня 2023 года.

Кроме того, министр провел встречу с кандидатом в президенты Всемирного банка Аджай Банга. Стороны обсудили необходимость совместного решения вопросов по дебюрократизации процессов в структуре Банка и упрощению процедур закупок. Также участники определили направления сотрудничества на ближайшую перспективу.

"Казахстан приветствует поддержку Всемирного банка в части предоставления технологий, компетенций и обмена опытом в решении системных институциональных вопросов". Министр МНЭ РК Алибек Куантыров

По итогам встречи в целях повышения эффективности национальной экономики и дальнейшего сотрудничества Всемирный банк представил новые инструменты взаимодействия, а также возможные механизмы реализации совместных проектов.

Ранее сообщалось, что Алибек Куантыров остался министром национальной экономики.

