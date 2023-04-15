Полицейские Астаны обратились к горожанам

Полицейские призывают водителей и пешеходов столицы быть внимательными на дорогах в связи с ухудшением погодных условий, сообщает Zakon.kz.

В столице ожидается резкое понижение температуры, с осадками в виде дождя, с переходом в мокрый снег и образование гололеда.

В этой связи, столичные полицейские просят водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также выполнять требования дорожных знаков. Учитывая сложную метеообстановку, водителям рекомендуется воздержаться от дальних поездок за пределы города. При возможности использовать альтернативный вид транспорта.

"Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. В интересах собственной безопасности советуем осуществлять переход улиц в установленных местах. Позаботьтесь о принятии дополнительных мер для обеспечения личной безопасности при передвижении по дорогам". Пресс-служба ДП города Астаны

Ранее в Жетысуской области произошла авария. В результате погиб водитель.