Какие авиарейсы отменили из-за погодных условий

Комитет гражданской авиации РК опубликовали список отмененных авиарейсов по причине сложных погодных условий, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 15 апреля 14:00 по причине неблагоприятных метеоусловий задерживаются следующие рейсы:



"Эйр Астана":

КС 852 Астана – Алматы;

КС336 Костанай – Астана; - КС 851D Алматы – Астана;

"SCAT":

DV 766 Атырау – Астана;

DV 755 Астана – Тараз;

DV 713 Алматы – Астана;

DV 714 Астана – Алматы;

DV 784 Усть-Каменогорск – Астана;

"Fly Arystan":

КС 7375 Астана – Актау;

КС 7342 Костанай - Астана

КС 7376 Актау – Астана;

КС 7123 Алматы – Караганда;

КС 7316 Кызылорда – Астана;

КС 7152 Семей – Алматы;

"Pegasus Airlines":

РС 229 Астана – Стамбул.

Пассажирам рекомендуется заблаговременно проверять статус рейсов на сайте или через справочную службу авиакомпаний либо аэропорта вылета.

Тем временем, в Астане закрыли дороги республиканского значения по всем направлениям из-за непогоды. Пять автоколонн численностью более 700 авто сопроводили акмолинские полицейские.