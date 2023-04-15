Какие авиарейсы отменили из-за погодных условий
Фото: Zakon.kz
Комитет гражданской авиации РК опубликовали список отмененных авиарейсов по причине сложных погодных условий, сообщает Zakon.kz.
По состоянию на 15 апреля 14:00 по причине неблагоприятных метеоусловий задерживаются следующие рейсы:
"Эйр Астана":
- КС 852 Астана – Алматы;
- КС336 Костанай – Астана; - КС 851D Алматы – Астана;
"SCAT":
- DV 766 Атырау – Астана;
- DV 755 Астана – Тараз;
- DV 713 Алматы – Астана;
- DV 714 Астана – Алматы;
- DV 784 Усть-Каменогорск – Астана;
"Fly Arystan":
- КС 7375 Астана – Актау;
- КС 7342 Костанай - Астана
- КС 7376 Актау – Астана;
- КС 7123 Алматы – Караганда;
- КС 7316 Кызылорда – Астана;
- КС 7152 Семей – Алматы;
"Pegasus Airlines":
- РС 229 Астана – Стамбул.
Пассажирам рекомендуется заблаговременно проверять статус рейсов на сайте или через справочную службу авиакомпаний либо аэропорта вылета.
Тем временем, в Астане закрыли дороги республиканского значения по всем направлениям из-за непогоды. Пять автоколонн численностью более 700 авто сопроводили акмолинские полицейские.
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