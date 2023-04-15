Врач посоветовала во время Пасхи сократить потребление яиц
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Эндокринолог Зухра Павлова посоветовала во время Пасхи сократить потребление яиц, сообщает Zakon.kz.
Она отметила, что после поста в пасхальное разговение следует есть не больше двух яиц.
"На столе будут еще куличи, пасха и другие разносолы. А слишком много белка после 40-дневного перерыв – не очень полезно", – посоветовала врач через Telegram.
По ее словам, свежие яйца необходимо хранить в холодильнике. Хранящиеся на столе крашеные яйца же стоит съесть в первый день варки, добавила врач.
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