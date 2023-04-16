В ЗКО начали обработку коров от опасного заболевания

В районах Западно-Казахстанской области ветеринары начали проводить обработку крупного рогатого скота от гиподерматоза, заболевания, передающегося животным от насекомых, сообщает Zakon.kz.

В этом году ветврачи намерены обработать от опасного кожного заболевания больше ста тысяч голов животных. На сегодня уже проведена санитарная работа с 21 тысячей голов КРС. Однако в регионе насчитывается более 800 тысяч коров, передает Мой город.

"В этом году против энзоотических болезней сельскохозяйственных животных выделено 26,4 млн тенге, запланирована обработка 100 930 голов КРС против гиподерматоза. На сегодняшний день обработку прошли 21 000 голов КРС и работа в данном направлении продолжается". Серик Нурмаганбетов, руководитель управления ветеринарии ЗКО

Как отметил главный ветврач региона, выделенных из бюджета денег не хватит на обработку всех 836,6 тысяч голов КРС, что зарегистрированы в области. Поэтому за счет выделенных средств ветеринары проведут обработку только в личных подворьях. Крестьянские хозяйства должны изыскивать деньги самостоятельно.

В селе Умыткер Карагандинской области у лошадей выявили опасное инфекционное заболевание – эпизоотический лимфангит. Ветеринары объявили карантин.

