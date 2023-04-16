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За 1,5 тысячи долларов пыталась продать дочь жительница Каракалпакстана

За 1,5 тысячи долларов пыталась продать дочь жительница Каракалпакстана Фото: pixabay
В каракалпакстанском Нукусе 22-летняя женщина пыталась продать маленькую дочь за 1,5 тысячи долларов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба МВД Узбекистана, 22-летнюю женщину задержали в Нукусе во время попытки продать трехлетнюю дочку. Об этом пишет портал Repost со ссылкой на ведомство.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую с вещественными доказательствами. Женщина рассказала, что развелась с отцом ребенка и у нее нет работы.

Малолетнюю девочку забрали и поместили в детский дом. В полиции начали расследование по статье "Торговля людьми".

В Петропавловске задержали жительницу Акмолинской области. Она продала 19-летнюю девушку в сексуальное рабство за 250 тысяч тенге. Как сообщает пресс-служба МВД, девушка "предназначалась" для оказания сексуальных услуг в саунах и гостиницах.

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