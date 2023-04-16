Ученые нашли новый метод для быстрого сращивания костей

Ученые Питтсбургского университета открыли новую возможность для сращивания костей, применяя устройство, схожее с проволокой для брекетов, сообщает Zakon.kz.

Исследование проводили ученые из Питтсбургского университета. Результаты работ были опубликованы в журнале PNAS.

Как сказано в научном материале, изучение новой технологии проходило на мышах. Для сращивания поврежденных костей черепа авторы использовали устройство, напоминающее ортодонтическую проволоку для выравнивания зубов. Исследователи установили систему вдоль швов черепа грызуна, у которого были серьезные повреждения. Система активировала скелетные стволовые клетки черепа, что привело к заживлению костей.

При эксперименте не были использованы биоматериалы или импланты, отмечено в исследовании. Кости сращивались за счет собственных стволовых клеток.

Ученые подчеркивают, что удачным оказался эксперимент среди мышей, чей возраст можно сравнить с молодым возрастом людей. У мышей более старшего поколения подход не сработал. Ученые объясняют это тем, что у взрослых мышей меньшее количество стволовых клеток в организме.

Следующим этапом исследования станут попытки применить открытие для лечения людей, отмечают ученые.

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