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Салон автобуса разделили на "женскую" и "мужскую" половины в Ташкенте

Салон автобуса разделили на "женскую" и "мужскую" половины в Ташкенте Фото: pixabay
В столице Узбекистана салон одного из городских маршрутов разделили на половины, "женскую" и "мужскую", сообщает Zakon.kz.

Объявление о том, что в автобусе салон поделен на две стороны, появилось на одном из маршрутов Ташкента. Об этом пишет Telegram-канал Insider.uz.

В объявлении, вывешенном в автобусе, женщин призывают не сидеть и не стоять на "мужской" половине, мужчин призывают избегать нахождения на "женской" стороне.

Автор поста о нововведении предполагает, что одной из причин такого разделения стала попытка избежать домогательств в автобусах. В автопарке пока не прокомментировали объявление.

Водитель автобуса в Петропавловске допустил наезд на 16-летнюю девушку, перебегавшую дорогу на пешеходном переходе. Пострадавшую доставили в больницу с различными травмами.

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