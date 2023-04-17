Повышенная активность солнца: как реагировать метеозависимым людям

Российский физик рассказал как реагировать чувствительным людям на грядущую повышенную активность солнца, сообщает Zakon.kz.

Следующая повышенная активность солнца грядет в 2023-2024 годах. Это будет очередной пик активности, которая случается раз в 11 лет, рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Богачев, передает радио Sputnik.

"Достоверно установлено, что каждые одиннадцать лет Солнце переходит в состояние высокой активности – то есть много вспышек, много магнитных бурь. Это довольно стабильный цикл, и он легко прогнозируется. Предыдущий максимум был в 2012-2013 годах, соответственно, 2023-2024 годы должны быть годами активного Солнца". Сергей Богачев

Физик отмечает, что явление носит естественный характер. Однако особо чувствительные люди, метеозависимые жители, могут ощутить солнечную активность на себе.

"У всех разная чувствительность кожи, и нужно принимать меры предосторожности. Людям, которые реагируют на магнитные бури и вспышки на Солнце, тоже нужно быть внимательнее к своему здоровью, когда солнечная активность достигает пика. Это не какое-то радикальное воздействие, но некоторое ухудшение самочувствия возможно". Физик Богачев

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