Отключение АЭС в Германии: две трети немцев выступили против

Последние три атомные электростанции Германии прекратили работу, что знаменует собой конец производства атомной энергии в стране спустя более 60 лет, сообщает Zakon.kz.

Эра ядерной энергетики в Германии, которая длилась более шести десятилетий, подошла к концу. В ночь на воскресенье, 16 апреля, власти отключили от сети три последние работающие атомные электростанции (АЭС) – Isar 2 в Баварии, Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберге и Emsland в Нижней Саксонии, сообщает Deutsche Welle.



Противники атомной энергетики в течение дня отмечали этот исторический шаг митингами в Берлине и других городах. Одновременно на улицы вышли и люди, выступающие против закрытия АЭС. Хотя решение о постепенном отказе Германии от ядерной энергетики принято уже давно, дискуссии о ее плюсах и минусах продолжаются.

Реакция политиков

Министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Штеффи Лемке выразила уверенность, что отказ от атомной энергетики сделает Германию более безопасной.

"Риски, связанные с атомной энергетикой, в конечном счете не поддаются контролю в случае аварии". Штеффи Лемке

Сопредседательница партии "зеленых" Рикарда Ланг заявила, что выход из ядерной энергетики означает "окончательное вступление в эпоху возобновляемых источников энергии".

В то же время генеральный секретарь входящей в правительственную коалицию Свободной демократической партии Германии Биджан Джир-Сарай призвал не отказываться от технологии полностью.

По его словам, у ядерной энергетики должно быть будущее в Германии даже после отказа от нее. Это включает в себя расширение исследований в области ядерного синтеза и использование возможностей, предоставляемых новыми и более безопасными технологиями ядерного деления.



Министр финансов ФРГ и лидер СвДП Кристиан Линднер предположил, что три АЭС должны остаться в резерве и не демонтироваться.

Опрос населения

По результатам опроса, проведенного социологическим институтом YouGov, почти две трети немцев выступают против закрытия последних атомных электростанций в Германии.

32% считают необходимым продлить срок эксплуатации АЭС на ограниченный, а еще 33% – даже на неограниченный срок. Лишь 26% респондентов считают правильным незамедлительное отключение оставшихся в Германии АЭС.



Решение об отказе от атомной энергетики было принято правительством Ангелы Меркель после крупной катастрофы на АЭС "Фукусима-1" в Японии в 2011 году.

Последние три атомные электростанции в Германии – Isar 2, Emsland и Neckarwestheim 2 – должны были окончательно отключить в конце 2022 года. Однако из-за военного конфликта в Украине и вызванного энергетического кризиса правительство решило перенести срок остановки АЭС на 15 апреля 2023 года.

