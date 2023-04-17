Антициклон принесет мороз до -15 в Казахстан

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 18-20 апреля, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды. Ожидаются осадки в виде дождя и снега.

18 апреля на востоке – сильный снег, 18-19 апреля на юго-востоке временами сильные осадки (дождь, снег).

18-20 апреля под влиянием вторжения северо-западного антициклона из районов Скандинавии на севере, в центре, на востоке страны ожидается понижение температуры воздуха ночью до 7-15 мороза, на западе, юго-западе, юге, юго-востоке в ночные часы сохраняются заморозки, а дневные температурные показатели начнут постепенно повышаться.

По республике ожидается усиление ветра, туман, в южных регионах – с пыльной бурей и грозой, на севере, северо-западе, в центре, на востоке – гололед, низовая метель.

