Рисковый рынок: Как вовремя избежать налоговой бомбы

Платить налоги – это обязанность каждого гражданина страны. На эти деньги государство строит дороги, возводит и ремонтирует больницы, школы, благоустраивает город. Но надо ли платить государству налоги, если речь идет о таком рисковом бизнесе как фондовый рынок, выяснял Zakon.kz.

Заработки на фондовом рынке относятся к рисковым видам бизнеса. И это очевидно, ведь сегодня вложившись акции какой-либо компании, вы можете получить приятную прибыль, а завтра, если эти акции рухнут, потерять все одномоментно. В этой связи и возникает немало вопросов. К примеру: стоит ли вообще платить налоги, каким образом и в каком размере или стоит ли платить налоги, если торговля идет на зарубежных биржах?

Платить приходится всегда

Как выясняется, даже несмотря на то, что торговля ведется на зарубежных биржах – на нью-йоркской или гонконгской, или иных биржах, казахстанец обязан платить налог. По общему правилу все доходы, полученные гражданами на территории РК и за ее пределами, облагаются налогами, в том числе и доходы по ценным бумагам.

По информации Комитета государственных доходов Министерства финансов РК (КГД МФ РК) в соответствии со статьей 321 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)" в годовой доход физического лица включается имущественный доход.

Пунктом 1 ст.330 Налогового кодекса установлено, что к имущественному доходу физического лица, подлежащему налогообложению относится доход от прироста стоимости при реализации физическим лицом имущества в РК, указанного в статье 331 Налогового кодекса, а также доход физического лица от реализации имущества, полученный из источников за пределами Республики Казахстан. Согласно нормам действующего Налогового кодекса доход возникает при реализации физическим лицом:

• ценных бумаг, производных финансовых инструментов (за исключением производных финансовых инструментов, исполнение которых происходит путем приобретения или реализации базового актива), эмитенты которых зарегистрированы в РК;

• ценных бумаг за пределами Республики Казахстан (пункты 4,5 статьи 332 Налогового кодекса).

"Казахстан придерживается концепции налогообложения всемирного дохода со своих налогоплательщиков, согласно которой, если физическое или юридическое лицо квалифицируется как налоговый резидент нашей страны, то у него возникает обязательство платить налоги со всех своих доходов, включая налоги", – объясняет Управляющий партнер юридической фирмы "Салыктез" Айдар Масатбаев.

По словам эксперта, это нормальная мировая практика. Исключение составляют разве что маленькие и малочисленные юрисдикции как например Грузия, Люксембург, Лихтенштейн и Гонконг, которые позволяют своим налоговым резидентам не платить налоги с иностранных доходов.

"Более того, наши налогоплательщики – физические лица, признанные налоговыми резидентами должны не только платить налог с иностранных доходов, но и декларировать определенный перечень иностранных активов: недвижимость, ценные бумаги иностранных эмитентов, доли участия в иностранных юридических лицах и с 01 января 2023 вернулось обязательство по декларированию иностранных банковских счетов с общим балансом более 1000 месячных расчетных показателей и введена обязанность декларировать цифровые активы". Айдар Масатбаев

Доходы, налоги, иностранные активы нужно отразить в ежегодной декларации по индивидуальному подоходном налогу № 240.00.

"После того как все физические лица – налоговые резиденты Казахстана будут вовлечены во всеобщее декларирование, то нужно отчитаться по всем иностранным активам", – напоминает Айдар Масатбаев.

В свою очередь генеральный директор ТОО "ФИНЭКС", налоговый консультант Рабиям Серикбаева подчеркивает, что в целях стимулирования казахстанского рынка ценных бумаг государством введены некоторые льготы. Например, дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, активно торгующимся на фондовых биржах РК исключаются из налогооблагаемого дохода. При этом, по словам эксперта, активно торгующимися ценными бумагами являются бумаги, соответствующие 2-м критериям:

– объем сделок с ценными бумагами составляет не менее 25 (двадцать пять) миллионов тенге в календарный месяц;

– количество сделок с ценными бумагами составляет не менее 50 (пятьдесят) сделок в календарный месяц.

"Фондовые биржи KASE и AIX обязаны на своих интернет-ресурсах публиковать списки таких ценных бумаг для того, чтобы инвесторы могли воспользоваться льготой. Помимо дохода по дивидендам и вознаграждениям инвестор может получить доход от прироста стоимости при продаже ценных бумаг. По данному виду дохода также имеется льгота в случае, если реализация осуществлена методом открытых торгов на биржах KASE или AIX, а реализованные ценные бумаги, находились на день реализации в официальных списках этих фондовых бирж". Рабиям Серикбаева

Эксперт отмечает, что по ценным бумагам, торгующимся на иностранных фондовых биржах, инвестор также может получить 2 вида дохода:

– дивиденды, либо вознаграждение;

– доход от прироста стоимости при продаже.

Оба вида дохода облагаются индивидуальным подоходным налогом по ставке 10%. В данном случае никаких льгот не предусмотрено.

Платят ли налоги те, кто живет за рубежом?

Айдар Масатбаев, говоря о торговли на иностранных рынках, обращает внимание на соотечественников, проживающих за рубежом, поскольку на граждан Казахстана и на лиц получивших вид на жительство в Казахстане распространяется налоговая привязка центра жизненных интересов.

"Согласно положения налогового законодательства, в случае если на территории Казахстана у такого лица проживают близкие родственники: родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки или такие лица и их супруги имеют жилую недвижимость в Казахстане, то они считаются налоговыми резидентами и со своих иностранных доходов должны платить налоги в Казахстане. В силу международной цифровизации данные лица уже выявляются и последствия неутешительны, поэтому таким лицам нужно своевременно в той же декларации форма 240.00 воспользоваться зачетом иностранного налога". Айдар Масатбаев

То же, по его словам, надо делать и свежеиспеченным релокантам из той же России, которые перебрались в Казахстан, но при этом имеют бизнес и иные доходы из России, когда они стали налоговыми резидентами они должны платить налоги и с российских доходов.

"Также возможно произвести зачет российского налога против казахстанского и если остается разница – доплатить в казахстанский бюджет. Таким людям хочу сказать сразу, все это отслеживается налоговые органы такие доходы видят и начинать свою жизнь в Казахстане с неуплаты налогов влечет последствия, не исключая депортацию", – предупреждает Айдар Масатбаев.

Как можно избежать налоговой бомбы

По мнению экспертов, опасаться налоговых выплат не стоит. На самом деле, я считаю, что если человек активно торгует на фондовой бирже, то он имеет представление о системе налогообложения и для него это не станет неожиданностью.

"На сайтах любых фондовых бирж имеется раздел о налогообложении, где можно получить полезную информацию. Также я знаю, что компании, обучающие торговле ценными бумагами, обязательно дают своим слушателям полную информацию о налогах. Я знаю об этом, поскольку разрабатывала этот раздел в учебных материалах некоторых обучающих компаний. Дополнительно такую информацию предоставляют брокеры и часто напоминают своим клиентам о сроках уплаты и представления налоговой отчетности". Рабиям Серикбаева

По мнению Айдара Масатбаева, для того чтобы избежать неприятностей с налоговой службой, необходимо лишь информироваться и понимать, что есть общее правило: если есть доход, то должны быть и последствия – налоги, а незнание закона не освобождает от ответственности

"Признаться, не малое количество наших соотечественники являются уязвимыми в вопросе критического мышления, о чем свидетельствуют антирекорд финансовых пирамид в Казахстане. Тем не менее, пока законодательство об административных правонарушениях в целом лояльно к нарушителям, и когда мои коллеги стращают свою аудиторию существенными штрафами, то я хотел бы успокоить всех и сказать, что срок давности привлечения физического лица к административной ответственности составляет один год. То есть условно в апреле месяце 2023 налоговики не могут оштрафовать за несдачу, неуплату, сокрытие активов в декларации 2021. Остается просто сдать декларацию оплатить налог и пеню", – говорит Айдар Масатбаев.

Особенности выплаты налогов рискового рынка: ящик Пандоры

Во-первых, следует начать с того, что налоговым периодом для исчисления ИПН является календарный год. За прошедший 2022 год срок представления налоговой декларации до 31 марта 2023 года, а срок уплаты налога до 10 апреля 2023 года.

"Если инвестор получил доходы по ценным бумагам, торгующимся исключительно на фондовых биржах Республики Казахстан в 2022 году и решил применить льготу, это не освобождает его от обязанности предоставить годовую налоговую декларацию до 31 марта 2023 года. В декларации инвестор будет указывать полученный доход за 2022 год, а также корректировку этого дохода по льготе, при этом ИПН к уплате составит 0 тенге". Рабиям Серикбаева

По словам юриста, в случае, если инвестором получены доходы по ценным бумагам, торгующимся на фондовых рынках за пределами Казахстана, то в годовой налоговой декларации осуществляется расчет ИПН, подлежащего уплате без применения льгот.

"Например, инвестор получил в 2022 году дивиденды по акциям в размере 3500 долларов США, а также вознаграждение по облигациям в размере 2400 долларов США. Помимо этого, им были реализованы некоторые ценные бумаги. При расчете налога по сделкам от реализации ценных бумаг не учитываются полученные убытки, поэтому расчет доходов и расходов в целях финансового учета отличается от расчета в целях налогообложения", – говорит Рабиям Серикбаева.





Фото: Zakon.kz



Таким образом, за полученные доходы в 2022 году инвестор заплатит ИПН в размере 462 долларов:



В сфере налогообложения частных инвестиций есть один нерешенный вопрос, который эксперты обсуждают уже много лет. В настоящее время при расчете налога на доходы от прироста стоимости учитываются только сделки, по которым получены доходы без учета убыточных сделок. И даже, если инвестор по всем совершенным на фондовой бирже за год сделкам получил итоговый убыток, он обязан уплатить налог 10% за все доходные сделки.

С точки зрения Рабиям Серикбаевой такой подход не совсем справедлив, и было бы правильнее не только учитывать убытки за текущий год, но и разрешить перенос убытков на следующе отчетные периоды, как это предусмотрено в налогообложении бизнеса.

По мнению Айдара Масатбаева этот принцип рискового бизнеса характерен для предпринимательства Казахстана в целом. Применительно же к фондовому рынку тем более к иностранному фондовому рынку инвестор должен четко понимать свои риски, что если он все потеряет, к примеру, на нью-йоркской фондовой бирже, то обращаться за помощью в казахстанскому правительству как минимум не этично.

"В калькуляции дохода кроится несовершенство налогового законодательства, которая делает Казахстан белой вороной не то что в мире, а даже в регионе. Казахстан не признает возможность уменьшения дохода, который получен при продаже одной ценной бумаги, против убытка полученного при продаже другой. Например, вы продали акцию Apple с доходом в 5 долларов, а при продаже акции Pepsi получили убыток в 2 доллара. Так вот, в России и Узбекистане налогоплательщик будет платить налоги с 3 долларов (5-2), а в Казахстане именно с 5 долларов". Айдар Масатбаев

Как отмечает юрист, именно этот факт породил целую индустрию, когда казахстанским инвесторам предлагается номинальное лицо – гражданин Узбекистана, а до недавнего времени России, чтобы брокерский счет открывался на эти лица, но оставался по факту во владении казахстанца (привязка к контактам казахстанца). В итоге казахстанские налоги уходят в бюджет более продуманной налоговой политики Узбекистана.

"Я слышал, конечно, по неподтвержденным данным, группа казахстанских брокерских компаний работают с правительством, чтобы разрешить подобный вычет убытков, но только клиентам казахстанских брокерских фирм в новом Налоговом Кодексе. Если эта информация подтвердится то это будет напоминать некий междусобойчик, где компании, предоставляющие существенно проигрышный сервис получат неконкурентное преимущество перед услугами иностранных брокеров, чей сервис несравнимо выше казахстанских. Кроме того, казахстанский инвестор в случае подтверждения таких слухов будет уполномочен обратиться в Конституционный Суд Казахстана на предмет необоснованной дискриминации его как пользователя услуг иностранного брокера", – говорит Айдар Масатбаев.

Как защитить свои доходы

Юристы отмечают, что единственным законным способом "защитить свои доходы" – это своевременная и полная уплата, как бы несправедливым была методика исчисления налогов в Казахстане.

"Исторически сложилось, что государство само бегает за налогоплательщиками, высчитывая за них налог на имущество и налог на транспорт, в силу того, что мы открыли "ящик Пандоры" введя всеобщее декларирование. Данное непопулярное нововведение обязывает нас из пассивных налогоплательщиков стать проактивными, самостоятельно узнавать свои налоговые последствия до того как принять то или иное решение", – подводит итог Айдар Масатбаев, управляющий партнер юридической фирмы "Салыктез".

Генеральный директор ТОО "ФИНЭКС" Рабиям Серикбаева также рекомендует частным инвесторам повышать финансовую и налоговую грамотность, изучать профессиональную литературу, чтобы в будущем не платить штрафы и пени за неуплаченные налоги.

Внимательно относиться к своим налогам необходимо еще и потому, что проводимые сделки находятся под камеральным контролем. По данным КГД МФ РК, при этом камеральный контроль проводится путем сопоставления данных, имеющихся в распоряжении налоговых органах, в том числе по обязательствам брокеров о предоставлении сведений о сделках физических лиц с ценными бумагами и сведениям, полученным по Единому стандарту автоматического обмена информацией (CRS) в рамках Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматизированном обмене информацией о финансовых счетах от 26 июня 2018 года, где Республика Казахстан является стороной Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам, ратифицированной Законом Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года №267-V ЗРК".

В заключение отметим, что в целом, если человек финансово грамотен и приложит хотя бы минимальные усилия для того, чтобы получить информацию о налогах при торговле на фондовых рынках, то он легко избежит возможных проблем с налоговой в будущем.

Напомним, налог в Казахстане платится путем предоставления декларации по форме 240.00 до 31 марта года следующего за отчетным, уплата налога производится до 10 апреля также года следующего за отчетным. По данным КГД МФ РК уплата налогов производится по КБК 101202 (ИПН с доходов, не облагаемых у источника выплаты) в Управление государственных доходов по месту жительства. По срокам, согласно п.п.2 п. 1 ст.362 Налогового кодекса РК, не позднее 10 календарных дней после срока, установленного для сдачи декларации по индивидуальному подоходному налогу по месту жительства.