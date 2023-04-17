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В Астане строят уникальную международную школу

В Астане строят уникальную международную школу Фото: Riviera International School
В предстоящем учебном году 1100 столичных учеников станут частью новой уникальной международной школы Riviera International School by Quantum – с программой International Baccalaureate.

В Астане состоялся День открытых дверей для родителей и учащихся, желающих поступить в школу и присоединиться к глобальному образовательному сообществу.

Riviera International School планирует реализовать образовательную программу Международного бакалавриата, признанную в 159 странах и 5600 IB школах. Учебное заведение имеет выгодную локацию, на пересечении левой и правой части города, в экологически чистом районе, непосредственной близости от Триатлон парка и побережья реки Ишим.

В Астане строится уникальная международная школа

Фото: Riviera International School

Акцент в образовательном процессе школы делается на Real Life Skills. Жизненные навыки формируются как через академические предметы, так и внеурочные мероприятия, поскольку одним из требований IB программы является обязательное участие детей в социальных проектах, направленных на служение обществу.

Национальные ценности тесно интегрированы в образовательный процесс, это способствует тому, что дети лучше понимают и ценят свою историю, обычаи и традиции, принадлежность к своей родине.

В Астане строится уникальная международная школа

Фото: Riviera International School

Из преимуществ обучения в школе Riviera:

  • программа на основе казахстанского культурного наследия и лучшей международной практики;
  • развитие у детей исследовательских навыков, критического мышления, эмоционального интеллекта и лидерских качеств;
  • обучение на трех языках;
  • профессиональная команда педагогов с опытом работы в лучших национальных и международных школах;
  • Mentors Program для родителей школы.
"В предшколе и начальной школе обучение построено на основе внедрения игровых элементов. Это развивает критическое мышление, помогает ребятам получать знания в более доступном формате и мотивировать их к обучению. Учащиеся начальных классов будут изучать математику по сингапурской методике, активно заниматься исследовательской деятельностью и выполнять проекты".Директор школы Бауыржан Ұзақбай
В Астане строится уникальная международная школа

Фото: Riviera International School

В основной школе, по его словам, историю Казахстана будут изучать на казахском языке, некоторая часть предметов будет вестись на английском языке, учащиеся будут выполнять социальные и персональные проекты. Ученики старшей школы обучаются на английском языке и будут выполнять обязательные проекты CAS.

"Для успешного поступления выпускников в топовые университеты мира и страны, а также для определения выбора будущей специальности их ждет профессиональное сопровождение по профориентации. Наши ученики будут проходить стажировки в лучших национальных компаниях страны".Бауыржан Ұзақбай

Всем учащимся будет предложено более 30 элективных курсов на выбор: каллиграфия, академическая гребля, триатлон, большой теннис, фортепиано, робототехника, гончарное искусство и многое другое.

В Астане строится уникальная международная школа

Фото: Riviera International School

Инфраструктура школы состоит из трех блоков. В учебном предусмотрено 54 кабинета, лаборатории STEM, физики, химии, биологии, кабинеты робототехники, coworking space, две библиотеки, комфортабельные учительские для педагогов школы. В спортивном блоке – уличный комплекс, залы для борьбы, хореографии и кабинеты для игры в шахматы. В блоке искусства – амфитеатр на 300 мест, актовый зал, кабинет кулинарного искусства, студия фото, видео и аудиозаписи, ART-зоны.

Riviera International School реализуется при поддержке АО "Bank RBK" и АО "Фонд развития предпринимательства "Даму".

Заявки на поступление в школу Riviera уже принимаются на сайте Riviera International School.

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