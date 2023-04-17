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18 апреля в одном из районов Алматы на несколько часов отключат холодную воду

18 апреля в одном из районов Алматы на несколько часов отключат холодную воду Фото: Zakon.kz
18 апреля ряд зданий в Бостандыкском районе Алматы на несколько часов отключат от холодной воды, сообщает Zakon.kz.

По информации ГКП "Алматы су", 18 апреля с 9:00 до 18:00 будет отключена холодная вода в жилых домах и других зданиях, расположенные на территории Бостандыкского района в контуре улиц А. Кекильбаева- Витебская-Гагарина-Левитана, а также в микрорайонах "Баганашил -2", "Казахфильм", "Нур Алатау"

"Вводимые ограничения на услуги холодного водоснабжения необходимы для подключения к магистральным сетям нового водопровода", – говорится в сообщении. 

На время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами.

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