18 апреля в одном из районов Алматы на несколько часов отключат холодную воду

18 апреля ряд зданий в Бостандыкском районе Алматы на несколько часов отключат от холодной воды, сообщает Zakon.kz.

По информации ГКП "Алматы су", 18 апреля с 9:00 до 18:00 будет отключена холодная вода в жилых домах и других зданиях, расположенные на территории Бостандыкского района в контуре улиц А. Кекильбаева- Витебская-Гагарина-Левитана, а также в микрорайонах "Баганашил -2", "Казахфильм", "Нур Алатау"

"Вводимые ограничения на услуги холодного водоснабжения необходимы для подключения к магистральным сетям нового водопровода", – говорится в сообщении.

На время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами.