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Законодательство РК

Эксперт озвучила проблемы по трудоустройству молодежи с инвалидностью

Казахстан, молодежь, инвалиды, трудоустройство Фото: Zakon.kz
На брифинге в СЦК директор общественного фонда "ITeachMe" – центра развития компетенций Захира Бегалиева озвучила ключевые проблемы, препятствующие трудоустройству молодежи с особыми потребностями, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Бегалиевой, на низкую занятость молодежи из числа лиц с инвалидностью влияет ряд факторов.

"Одной из причин является то, что знания, полученные в университетах, не всегда применимы на практике и нужны для потенциального работодателя. Чтоб сразу после окончания учебных заведений и выпускника взяли на работу, сегодня недостаточно иметь диплом об окончании, необходимо иметь дополнительные навыки и быть в тренде. А трендом на сегодня во всем мире являются новые технологии и цифровые навыки". Захира Бегалиева

Второй фактор – это то, что все еще в казахстанском обществе существует стереотип, оставшийся от старшего поколения, что профессия должна быть выбрана один раз и навсегда, и что только высшее образование обеспечит стабильность. А современные профессии в неформальном образовании – это просто "игрушки" и не помогут профессионально развиваться и зарабатывать. 

"Также у нас до сих пор высокий уровень стигматизации общества, в том числе потенциальных работодателей, в отношении специалистов с инвалидностью. Бытует мнение, что мы часто болеем, не выполняем объем работ, что будут проблемы при оформлении или расторжении трудовых договоров. Картину трудоустройства лиц с инвалидностью усугубляет еще и слаборазвитая транспортная и архитектурная инфраструктура городов, районных центров, а в аулах вообще плачевное состояние". Захира Бегалиева

При этом она отметила, что работа по адаптации инфраструктуры ведется как со стороны государства в части принятия законопроектов, так и самих лиц с инвалидностью, которые проводят различные мероприятия и мониторинги, что постепенно позитивно меняет ситуацию. 

"Столько проблем, казалось бы, что нет выхода. Но выход есть. Одним из системных решений проблем стало неформальное образование. Концепция обучения в течение всей жизни позволяет развиваться не только узкопрофильно, но и реализовать свои трудовые права. Несложно догадаться, что главным инструментом, который помогает уравнять возможности всей молодежи, в том числе лиц с инвалидностью, получить современную профессию и легко найти работу – это цифровизация. Здесь у каждого есть возможность развиваться и получать образование независимо от возраста, физических особенностей, имеющихся или отсутствующих знаний". Захира Бегалиева

В настоящее время в Казахстане проживает около 711,8 тыс. человек с инвалидностью, из которых 420 тыс. – трудоспособного возраста (58%). Это огромный пул людей, которые потенциально могли бы стать рабочей силой. Но, как констатировала глава общественного фонда, в реальной жизни человек с инвалидностью по-прежнему не является конкурентоспособным на профессиональном рынке труда.

В феврале сенатор Ляззат Калтаева рассказывала, что практически все иски по вопросам дискриминации по признаку инвалидности проигрываются. Причиной этого является отсутствие четкого понятия "дискриминация" в законодательстве.

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