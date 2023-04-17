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Законодательство РК

Как будут устанавливаться минимальные оптовые цены на социально значимые продтовары

Минимальные оптовые цены на социально-значимые продукты Фото: Zakon.kz
Вступили в силу Правила установления минимальных оптовых цен (МОЦ), которое будет производиться с учетом анализа цен, проводимого уполномоченным органом, передает Zakon.kz.

Правила установления МОЦ на производимые, ввозимые и (или) реализуемые в РК социально значимые продовольственные товары разработаны в соответствии с подпунктом 14-5) статьи 6 Закона РК "О регулировании торговой деятельности" и определяют порядок установления МОЦ на производимые, ввозимые и (или) реализуемые в РК социально значимые продовольственные товары.

Уполномоченный орган в области регулирования торговой деятельности в целях обеспечения продовольственной безопасности и защиты внутреннего рынка устанавливает МОЦ на срок до девяносто календарных дней в течение одного года по определенному социально значимому продовольственному товару на всей территории РК.

Размер МОЦ рассчитывается по утвержденной формуле

При этом в решении уполномоченного органа в области регулирования торговой деятельности об утверждении МОЦ может предусматриваться исключение для социально значимого продовольственного товара, ввезенного на территорию РК в целях промышленной переработки, предназначенного исключительно для использования в производстве, в том числе ввезенного по процедуре «свободного склада».

Социально значимый продовольственный товар – продовольственный товар, за счет которого удовлетворяются физиологические потребности человека, перечень которых утвержден Постановлением Правительства РК от 1 марта 2010 года № 145 "Об утверждении перечня социально значимых продовольственных товаров" (СЗПТ).

При установлении МОЦ ввоз и (или) реализация импортируемого СЗПТ на территории Республики Казахстан осуществляются посредством товарных бирж в порядке, предусмотренном законодательством РК о товарных биржах.

Напомним, что ранее Zakon.kz уже писал о порядке установления минимальной оптовой цены на социально значимые продтовары

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