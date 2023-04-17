Блогер задержан с наркотиками в одном из ночных клубов Алматы

Спецоперацию полицейский спецназ и оперативники Управление по противодействию наркопреступности Департамента полиции Алматы провели в минувшие выходные в одном из баров, расположенных в Медеуском районе, сообщает Zakon.kz.

По данным городского ДП, координировала спецоперацию прокуратура мегаполиса в рамках проекта борьбы с наркобизнесом.

"В 2:00 в ночном клубе задержан гражданин Т. 2004 г. р., у которого в правом кармане брюк обнаружены три свертка, обмотанные изолентой синего цвет, с веществом предварительно синтетического происхождения в виде порошка и комочков светло-бежевого цвета. По одной из рабочих версий, это мефедрон. Чтобы установить точную принадлежность вещества, назначена судебно-химическая экспертиза". Начальник УПН ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов

Он отметил, что задержанный в порядке ст. 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания.

"Досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 297 ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов") УК РК". Ерлан Алмагамбетов

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.





24 марта 2023 года сообщалось, что Департаментом по противодействию наркопреступности МВД пресечена деятельность транснациональной преступной группы из числа казахстанцев и ближнего зарубежья, наладивших поставку прекурсоров в страну для производства синтетических наркотиков в промышленных масштабах.

