Озвучены меры по дальнейшему развитию Алматы и Алматинской агломерации

Меры по дальнейшему развитию Алматы и Алматинской агломерации рассмотрены 17 апреля на совещании в правительстве, сообщает Zakon.kz.

Так, руководители центральных госорганов доложили об исполнении поручений главы правительства, данных им в рамках рабочей поездки в Алматы 10 марта. Речь шла о:

принятых мерах по поддержке отечественных товаропроизводителей;

разработке генплана развития ж/д станции "Алтынколь";

расширении перечня бюджетных инвестиционных проектов;

усилении контроля в строительной сфере.

Отдельно было отмечено, что уже проработаны шаги по созданию малых промышленных парков во всех регионах республики по примеру Алматы.

Участники совещания также обсудили планы по развитию сети оптово-распределительных и торгово-логистических центров, что позволит упорядочить торговые потоки в южной столице и разгрузить транспортную инфраструктуру. Кроме того, был озвучен доклад о разработке генплана Алматы и комплексного плана развития Алматинской агломерации до 2030 года, а также о проведении масштабного сейсмоаудита с выработкой предложений по усилению сейсмической безопасности города.

Премьер-министр поддержал представленные подходы и обозначил необходимость качественного исполнения намеченных планов.

"Алматы с учетом агломерации является одним из важнейших регионов, где проживает большое количество людей. Поэтому проблемные вопросы, которые ставят акимат и бизнес, мы должны планомерно решать. По итогам рабочей поездки дано 28 поручений, государственные органы должны продолжить работу по их своевременному и качественному исполнению", — сказал Алихан Смаилов.

10 марта премьер-министр провел в Алматы совещание по социально-экономическому развитию города. Особое внимание во время рабочего визита Алихан Смаилов уделил вопросам сейсмической безопасности. По его словам, трагедия, произошедшая в Турции и Сирии, должна стать большим уроком для республики, в особенности для Алматы.