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21 апреля в Казахстане приостановят телерадиовещание

19 апреля в Казахстане приостановят телерадиовещание Фото: pxhere
Ретрансляция телерадиоканалов будет приостановлена на всей территории Казахстана 21 апреля, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает АО "Казтелерадио", 21 апреля 2023 года с 03:00 до 17:00 будут проведены планово-профилактические работы с отключением телерадиовещания спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

"В целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания АО "Казтелерадио" ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей", – говорится в сообщении

Ранее был опубликован обзор ТВ рейтингов в Казахстане за I квартал 2023 года.

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