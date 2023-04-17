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Токаев поручил Досаеву обеспечить стабильные цены на продукты

Токаев поручил Досаеву обеспечить стабильные цены на продукты Фото: unsplash
17 апреля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева, сообщает Zakon.kz.

Глава государства дал ряд конкретных поручений по принятию мер для привлечения инвестиций и обеспечению стабильности цен на социально значимые продовольственные товары.

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах социально-экономического развития Алматы за I квартал текущего года. За отчетный период краткосрочный экономический индикатор ускорился до 23,9% за счет деловой активности, которая выросла до 57,9%, заняв I место среди регионов.

Президенту был представлен отчет о мерах по дальнейшей диверсификации экономики. В 2023 году запланирована поддержка 3 тыс. проектов малого и среднего бизнеса на 43 млрд тенге, дополнительно выделено 4 млрд тенге для финансирования факторинговых сделок, открыты 5 малых промышленных парков для обеспечения роста обрабатывающей промышленности.

Главе государства было доложено о формировании транспортного каркаса Алматы, реализуемого в рамках "Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года". Особое внимание в текущем году в городе будет уделено реализации поручений Касым-Жомарта Токаева по экологизации общественного транспорта. Планируется выделить более 66 млрд тенге на приобретение 600 новых газовых автобусов и 100 троллейбусов. Частными перевозчиками также будет осуществлен закуп новых 650 автобусов и 31 электробуса.

Президент был ознакомлен с планами по улучшению качества модернизации дорожной инфраструктуры.

В ходе встречи особое внимание было уделено исполнению поручения главы государства по децентрализации полномочий. С 1 апреля с городского уровня районным акиматам переданы 15 функций с увеличением их бюджета в 2,7 раза до 161,6 млрд тенге.

Токаев поручил Досаеву обеспечить стабильные цены на продукты

Фото: akorda.kz

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев принял помощника генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослава Енчу.

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