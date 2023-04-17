Ерке Есмахан заподозрили в беременности

Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан накануне, 16 апреля 223 года, вновь проявила активность в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

"Счастье любит тишину" – так объяснила исполнительница хита "Алматыда жоқ жоқ, Астанада жоқ жоқ" объяснила исчезновение из Instagram. По ее словам, День влюбленных Козы-Корпеш и Баян Сулу они с мужем отметили за просмотром сериала.

На одном из фото, опубликованных в Instagram-Stories, Ерке объяснила, что поделилась архивными снимками и обратилась к своим фанатам: "Пожалуйста, пока не распространяйте слухи о моей беременности".

Позднее певица ответила на вопрос подписчицы, которая спросила: "Почему на фото кажется, будто вы беременны?"

"Фото сделано очень давно. Я даже не знаю, почему на фото кажется, будто у меня есть живот. Стоит мне выйти на связь в Instagram, сразу сплетни", – подчеркнула Есмахан.

Фото: Instagram/erke_esmahan

Ранее Ерке Есмахан похвасталась подарками Cartier от мужа.

