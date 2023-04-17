В Жанаозене завершены аварийные-спасательные работы
Фото: пресс-служба МЧС РК
В пресс-службе МЧС РК рассказали, что все аварийные-спасательные работы и по разбору завалов полностью завершены в 18:15, сообщает Zakon.kz.
Уточняется, что в настоящее время акиматом города Жанаозен создана комиссия, которая будет заниматься выяснением обстоятельств произошедшего взрыва и установлением размера ущерба.
Утром 17 апреля во втором микрорайоне города прогремел взрыв газа в многоквартирном доме. От взрывной волны обрушился подъезд. Площадь обрушения составила 150 кв. м.
По последним данным, число погибших достигло четырех человек.
Затем в МЧС озвучили предварительную причину взрыва.
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