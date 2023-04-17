Челлендж военных завершился в Казахстане

Челлендж "Қуатты армия – Жаңа Қазақстан", предложенный начальником главного Управления военной полиции Вооруженных сил Казахстана полковником Русланом Кулумбетовым, проделав путь по стране, завершился в столице, сообщает Zakon.kz.

Спортивный почин главного военного полицейского направлен на воспитание молодого поколения через подвиги казахских батыров.



"Казахстан занимает 9-е место в мире по своей площади. Наши предки защищали эту огромную территорию "острием копья и силой рук". Вот мы и решили проверить физическую подготовку наших военнослужащих", – рассказал начальник главного управления военной полиции ВС РК.

Инициатива полковника Руслана Кулумбетова получила продолжение в самых отдаленных гарнизонах. Проделав путь через управления военной полиции Акмолинского, Карагандинского, Алматинского, Таразского, Шымкентского, Актауского, Актюбинского региональных гарнизонов, отделы военной полиции городов Конаев, Жетысу, Семей, Аягоз, Усть-Каменогорск и Ушарал, 24-килограммовая гиря вернулась в столицу.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Завершающий этап состязания состоялся в Отряде военной полиции по обеспечению режима и безопасности Министерства обороны Республики Казахстан. Надо сказать, что рекорд до этого дня был зафиксирован в Актау. Военнослужащий отдела военной полиции Актауского регионального гарнизона поднял полуторапудовую гирю 103 раза.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В Астане это достижение обновил старший специалист отдела оперативного реагирования Куат Аязбаев, который толкнул спортивный снаряд 110 раз. По его признанию, он профессионально никогда не занимался гиревым спортом.



"Мы же военнослужащие, должны постоянно поддерживать физическую форму и заниматься спортом. Благодаря ежедневным тренировкам, я сегодня и получил такой результат", – признался Куат Аязбаев.

Рекордсмен после срочной воинской службы остался в армии по контракту, и служит вот уже более 10 лет.