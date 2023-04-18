В Судане число жертв при столкновениях составило более 180 человек

Фото: скриншот видео

Специальный представитель генерального секретаря ООН по Судану и глава Миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане Фолькер Пертес заявил о том, что во время столкновений в стране погибли более 180 человек, сообщает Zakon.kz.

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