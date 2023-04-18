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В Судане число жертв при столкновениях составило более 180 человек

столкновения Фото: скриншот видео
Специальный представитель генерального секретаря ООН по Судану и глава Миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане Фолькер Пертес заявил о том, что во время столкновений в стране погибли более 180 человек, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал Al Jazeera, за прошедшие три дня свыше 1800 человек получили ранения.


15 апреля на юге Хартума, столицы Судана, произошло столкновение между регулярной армией Судана и Силами быстрого реагирования (SRF/спецназ).

Ранее сообщалось о 56 погибших и 595 раненых.

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