В Британии после засухи стало заметно меньше жаб, лягушек и тритонов

В 2022 году в Великобритании наблюдалась сильная засуха, которая осушила пруды, необходимые для обитания и размножения земноводных. Экологи отметили значительное сокращение популяций жаб, лягушек и тритонов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, зимы стали более теплыми и сухими, а весенние месяцы, когда амфибии мигрируют с мест зимовки в водоемы, – более холодными, что также повлияло на сокращение числа взрослых особей и их потомства. Эксперты отметили, что со временем ситуация только усугубляется, однако добавили, что оценить масштаб проблемы в полной мере удастся в конце года, когда им удастся собрать все необходимые данные.

Отмечается, что от изменений климата страдают в том числе редкие камышовые жабы, проживающие в песчаных дюнах и мечущие икру в неглубоких, прогретых солнцем водоемах, которые пополняются дождевой водой.

Согласно опубликованной информации, из-за нехватки пресной воды находящиеся под наблюдением специалистов водоемы, куда эти амфибии откладывают икру, наполнились соленой водой, и все зародыши погибли. Представители ландшафтного парка Шерингем-парк убеждены, что одной из причин осушения прудов, где происходит нерест жаб и лягушек, служит забор воды из прудов для ведения сельского хозяйства.

На фоне отсутствия дождей и изменения погодных условий британские зоологи беспокоятся, что дальнейшее выживание популяции камышовых жаб в некоторых местах их обитания, в том числе в природном заповеднике Ред Рокс (Red Rocks nature reserve on the Wirral), находится под угрозой. При этом они рассчитывают, что некоторые особи все же мечут икру в заводях среди зарослей тростника, так как там головастикам камышовых жаб угрожает опасность в виде головастиков обыкновенных жаб – оба вида конкурируют за одну и ту же среду обитания, и вторые могут поедать первых. В заключение эксперты подчеркнули особую важность восстановления высушенных прудов и создания новых для восстановления поредевшей популяции амфибий.

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