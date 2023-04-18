Впервые в Европе четырехметровый скелет тираннозавра продадут на аукционе

На аукционе в Цюрихе впервые выставлен полный скелет тираннозавра. Цена начинается от 5,5 млн долларов, сообщает Zakon.kz

По информации РИА Новости, скелет тираннозавра TRX-293 Trinity состоит из 293 элементов, половина из которых - оригинальные кости трех тираннозавров, обнаруженные учёными в 2008-2013 годах в США.

Отмечается, что редкости и уникальности добавляет хорошо сохранившийся череп. По словам одного из ведущих специалистов в мире по работе с окаменелостями Нильса Кнёчке, черепа динозавров сохраняются довольно редко и относятся к числу наиболее ценных элементов.

Возраст скелета составляет 67 миллионов лет, его высота – 3,9 метра, длина – 11,6 метра.

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