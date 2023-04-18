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Законодательство РК

Вдвое увеличены доплаты работникам культуры, имеющим почетное звание "Народный артист"

Народным артистам увеличены надбавки за почетное звание Фото: Сергей Ходанов
Постановлением Правительства РК от 13 апреля 2023 года внесены изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, сообщает Zakon.kz.

Согласно тексту Постановления, работникам, имеющим почетные звания "Народный" бывшего Союза Советских Социалистических Республик и присвоенные почетные звания республики за заслуги в сфере культуры надбавка за почетное звание увеличена с 50% до 100% от базового должностного оклада (БДО).

Напомним, БДО установлен в размере 17697 тенге.

Надбавка за почетные звания устанавливается Постановлением Правительства в соответствии с Законом РК "О государственных наградах Республики Казахстан".

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