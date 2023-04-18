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Рыбакина с командой поднялась на 7-ое место в рейтинге лучших женских сборных мира

Теннис 7 место Рейтинг Фото: ktf.kz
Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала обновленный рейтинг Кубка Билли Джин Кинг. По ее результатам женская сборная Казахстана, где лидером является чемпионка "Уимболдона" Елена Рыбакина, впервые в истории поднялась на 7-е место мирового рейтинга, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанские теннисистки теперь располагаются на 7-й позиции, поднявшись с 10-го места в обновленном рейтинге Billie Jean King Cup-2023. Это наивысшая позиция в истории нашей национальной женской команды. В активе нашей женской дружины 829,57 очка.

Казахстанская сборная обошла такие именитые команды, как Италия, США, Германия,  Румыния, Бельгия и Великобритания. Этот успех стал возможен благодаря домашней победе казахстанок над теннисистками Польши со счетом 3:1 в квалификации командного чемпионата мира. Елена Рыбакина и ее коллеги смогли выйти в финальный раунд турнира, который пройдет в ноябре 2023 года.

Теннис Победа Польша

Фото: ktf.kz

А лидером мирового рейтинга является сборная Швейцарии (1072,15 балла), действующие чемпионы Кубка Билли Джин Кинг. За ними идут Австралия (1048,32 ) и Испания (939,04).

Куандык Шынасилов
Анна Данилина Путинцева Юлия Рыбакина Елена
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