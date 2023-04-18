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Мошенники от имени банка "дарят" подарки на Рамадан

руки, преступление Фото: pexels
В мессенджере WhatsApp рассылают сообщение с приглашением от имени Halyk Bank поучаствовать в розыгрыше подарков на Рамадан. На самом деле это мошенническая схема, сообщает Zakon.kz.

На официальном сайте банка и соцсетях нет никаких объявлений о розыгрышах или раздаче подарков к Рамадану. 

Сама рассылка обладает всеми признаками фишинговой схемы: обещает материальную выгоду пользователям и ведет на неизвестный и небезопасный сайт. 

скриншот

Фото: скриншот

Такой вид онлайн-мошенничества называется фишингом. При помощи своих сайтов мошенники получают доступ к персональной информации пользователей, такой как логины и пароли от мобильного банкинга, приватных аккаунтов и прочее, пишет StopFake.kz. 

Как защитить себя от интернет-мошенников, читайте в материале Zakon.kz. 

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