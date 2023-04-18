Утверждены правила определения операторов и распределения дизеля среди сельхозпроизводителей

Минсельхоз утвердил "Правила определения региональных операторов распределения нефтепродуктов на сельхозработы" и "Правила формирования и распределения объемов нефтепродуктов для производителей сельскохозяйственной продукции в периоды весенне-полевых и уборочных работ", сообщает Zakon.kz.

Как будут распределять дизельное топливо сельхозпроизводителям в период посевной и уборочной

Утвержденные Правила определяют порядок формирования и распределения объемов нефтепродуктов для производителей сельскохозяйственной продукции в периоды весенне-полевых и уборочных работ.

Согласно документу, объявление о приеме заявок на формирование объемов дизельного топлива для сельхозпроизводителей размещается в информационной системе распределения дизельного топлива (далее – ИС) и на интернет-ресурсе соответствующего местного исполнительного органа областей (далее – МИО) на проведение весенне-полевых работ не позднее 30 ноября предыдущего года, а на проведение уборочных работ – не позднее 30 апреля соответствующего года.

Заявки в ИС от сельхозпроизводителей принимаются:

на формирование объемов дизельного топлива на проведение весенне-полевых работ с 1 по 20 декабря предыдущего года,

на проведение уборочных работ – с 1 по 20 мая соответствующего года.

Формирование объемов дизельного топлива осуществляется в ИС автоматически.

При регистрации на веб-портале для открытия личного кабинета производителю сельскохозяйственной продукции нужно указать следующие сведения:

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН), фамилия, имя и отчество (при его наличии); для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в форме совместного предпринимательства: бизнес-идентификационный номер (далее – БИН), полное наименование; фамилия, имя и отчество (при его наличии) и ИИН первого руководителя; контактные данные (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты); реквизиты текущего счета банка второго уровня или национального оператора почты.

При изменении вышеуказанных данных производитель сельскохозяйственной продукции в течение одного рабочего дня изменяет данные лицевого счета, внесенные в личный кабинет на веб-портале.

Оформление заявки

Производитель сельскохозяйственной продукции формирует в ИС заявку на получение объемов дизельного топлива в форме электронного документа, подписанного ЭЦП производителя сельскохозяйственной продукции.

Не допускается повторное направление заявки по одному и тому же кадастровому номеру поля.

Сельскохозяйственный кооператив (далее – сельхозкооператив), за членами которого зарегистрированы земельные участки, подает заявку на сельхозкооператив.

Крестьянское или фермерское хозяйство, организованное в форме совместного предпринимательства, за членами которого зарегистрированы земельные участки, подает заявку на крестьянское или фермерское хозяйство.

При этом получателем объема дизельного топлива будет являться сельхозкооператив либо крестьянское или фермерское хозяйство.

Статус заявки "на рассмотрении/ утверждено/ отказано" отражается на веб-портале в личном кабинете производителя сельскохозяйственной продукции.

Расчет топлива

Для расчета объема дизельного топлива производителем сельскохозяйственной продукции в заявке указываются кадастровый номер поля и площадь земельного участка, а также вид высеваемой/убираемой сельскохозяйственной культуры. Расчет объема дизельного топлива для производителя сельскохозяйственной продукции проводится в ИС автоматически с учетом норматива расхода дизельного топлива на 1 га.

Документом утверждены базовые нормативы расхода дизельного топлива во время весенне-полевых и уборочных работ для зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей, масличных, кукурузы, бахчевых, а также однолетних и многолетних трав.

Заявка и расчет объема дизельного топлива для производителя сельскохозяйственной продукции становятся доступными в личном кабинете уполномоченного сотрудника Управления.

Управление в течение трех рабочих дней с момента формирования заявки в ИС принимает решение об утверждении предварительного объема дизельного топлива с присвоением уникального кода к заявке, либо об отказе в утверждении, и направляет производителю сельскохозяйственной продукции уведомление о принятом решении.

Уведомление направляется на электронный адрес сельхозпроизводителя, указанный в его личном кабинете, а также отражается на веб-портале в личном кабинете.

Реестры потребности и распределения объемов дизельного топлива

На основании расчетов объемов дизельного топлива для производителей сельскохозяйственной продукции, в ИС формируется сводный перечень производителей сельскохозяйственной продукции в разрезе районов и областей с предварительными объемами дизельного топлива (далее – сводный перечень). Сводный перечень отражается на веб-портале.

Управление в течение трех рабочих дней со дня формирования сводного перечня в ИС составляет реестр потребности и распределения объемов дизельного топлива по области. Далее этот реестр направляется в Министерство сельского хозяйства.

В свою очередь Министерство сельского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня поступления реестра по области составляет реестр потребности и распределения объемов дизельного топлива по республике и направляет его в Министерство энергетики посредством ИС.

На основании реестра по республике Министерство энергетики совместно с Министерством сельского хозяйства утверждает:

график закрепления областей за нефтеперерабатывающими заводами с выделенными объемами дизельного топлива для каждой области (далее – график) на проведение весенне-полевых работ не позднее 30 декабря предыдущего года;

график на проведение уборочных работ не позднее 30 мая соответствующего года.

Министерством энергетики утверждается ежемесячный протокол об установлении рекомендуемой цены на реализацию дизельного топлива производителям сельскохозяйственной продукции (далее – ежемесячный протокол).

Если необходимых объемов дизельного топлива недостаточно, объемы дизельного топлива для каждого производителя сельскохозяйственной продукции распределяются ИС в уменьшенном объеме пропорционально запрашиваемым объемам.

Окончательные объемы дизельного топлива для производителя сельскохозяйственной продукции становятся доступными на веб-портале и в личном кабинете производителя сельскохозяйственной продукции.

Отгрузка топлива

Закрепляемые объемы дизельного топлива для операторов формируются исходя из заявок на отгрузку дизельного топлива, поступивших от производителей сельскохозяйственной продукции, в личный кабинет оператора.

В день отгрузки дизельного топлива оператор осуществляет погашение заявки производителя сельскохозяйственной продукции, через личный кабинет путем заверения ЭЦП.

При этом на электронный адрес производителя сельскохозяйственной продукции, указанный в его личном кабинете, направляется уведомление об отгрузке дизельного топлива.

Оператор на еженедельной основе размещает на веб-портале следующую информацию:

количество выданного объема дизельного топлива;

доступный объем дизельного топлива на дату публикации.

При наличии нереализованных объемов дизельного топлива, оператор обеспечивает реализацию данных объемов производителям сельскохозяйственной продукции (по согласованию с МИО) по следующим видам сельскохозяйственных работ:

на уборочные работы; на кормозаготовку; на сушку семян зерновых и масличных культур.

При этом МИО в ИС публикуется дополнительное объявление о приеме заявок на реализацию остатков дизельного топлива с указанием сроков приема заявок.

Порядок определения региональных операторов распределения нефтепродуктов на сельскохозяйственные работы

Порядок определения региональных операторов распределения нефтепродуктов на сельскохозяйственные работы установлен Правилами. Для определения операторов при местных исполнительных органах областей (далее – МИО) создаются комиссии по определению региональных операторов не менее чем из 7 человек.

В состав Комиссии включаются представители МИО, органов прокуратуры (по согласованию), антикора (по согласованию), общественных организаций, региональной палаты предпринимателей НПП "Атамекен", объединений субъектов частного предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса.

Операторов отбирают из числа субъектов предпринимательства, которые являются:

производителями нефтепродуктов – с резервуаров и (или) автозаправочных станций (АЗС); поставщиками нефти – с эстакад налива нефтепродуктов производственных объектов производителей нефтепродуктов, а также с резервуаров баз нефтепродуктов и (или) АЗС; импортерами – с резервуаров баз нефтепродуктов и (или) АЗС; оптовыми поставщиками нефтепродуктов – с резервуаров баз нефтепродуктов и (или) АЗС; розничными реализаторами нефтепродуктов – с резервуаров баз нефтепродуктов и (или) АЗС.

МИО в течение одного рабочего дня со дня получения графика закрепления размещает на официальном интернет-ресурсе МИО и в ИС объявление об определении операторов.

В объявлении должны быть указаны:

наименование МИО с указанием его местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, адреса электронной почты; дата и время начала и завершения приема документов; перечень необходимых документов, указанных в пункте 17 настоящих Правил; дата, время и место проведения заседания Комиссии.

Заявка потенциального оператора и перечень документов предоставляются нарочно через канцелярию МИО или в электронном виде на электронный адрес канцелярии МИО. Далее МИО присваивает заявке регистрационный номер и направляет на рассмотрение Рабочему органу комиссии, который проверяет все документы на полноту и соответствие требованиям.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления документов от Рабочего органа Комиссия на основании представленных документов осуществляет отбор операторов. Положительное заключение Комиссии получают потенциальные операторы, получившие наибольшую сумму баллов, после заслушивания всех потенциальных операторов.

Операторы могут попасть в перечень недобросовестных операторов

Рабочим органом проводится мониторинг соблюдения операторами условий поставок сельхозпроизводителям закрепленных объемов дизельного топлива, а также соблюдения операторами утвержденного протоколом Комиссии ценового предложения на реализацию дизельного топлива.

Мониторинг проводится еженедельно на основании анализа информации, размещенной оператором на веб-портале ИС. При выявлении случаев недопоставки либо несоблюдения цены Комиссия инициирует заседание по включению оператора в перечень недобросовестных операторов.

Заседание проводится с обязательным участием оператора. Комиссия по результатам рассмотрения представленных документов, выносит решение о включении оператора в перечень недобросовестных операторов либо об отказе. При этом основаниями для невключения оператора в перечень недобросовестных операторов являются обстоятельства непреодолимой силы.

Операторы, включенные в перечень недобросовестных операторов, не допускаются к участию в процедурах по определению региональных операторов распределения нефтепродуктов на сельскохозяйственные работы в течение двадцати четырех месяцев со дня вынесения решения Комиссией.

Правила утверждены Приказом и. о. министра сельского хозяйства РК от 13 апреля 2023 года № 137. Вводятся в действие 28 апреля 2023 года.