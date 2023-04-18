Более тысячи километров дорог планируют отремонтировать в Акмолинской области

210 проектов по строительству и ремонту автомобильных дорог реализуют в Акмолинской области в 2023 году. Местные власти намерены обновить свыше тысячи километров дорожного полотна.

Как сообщил и. о. заместителя руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жумабек Хайролла, строительно-ремонтные работы запланированы сразу по нескольким государственным программам.



Так, в рамках программы "Комплексный план социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к г. Астана" планируется отремонтировать порядка 170 км улично-дорожной сети в 21 пристоличном населенном пункте.

Кроме того, в рамках проекта "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин г. Астана" в этом году построят более 40 км дорог в шести населенных пунктах.

Основным драйвером дорожно-строительных работ в сельской местности остается госпрограмма "Ауыл – ел бесігі", благодаря которой до конца года в 27 населенных пунктах обновят 80 км дорожного полотна. Вместе с этим по программе "Развитие регионов" планируется проложить порядка 370 км нового асфальта в 120 населенных пунктах. Без внимания не останутся и туристические зоны. Так, в пос. Бурабай будет отремонтировано почти 5 км внутрипоселковых дорог.

В приоритете – качество дорог местного значения. В этом году районы области намерены отремонтировать более 350 км дорог.

"Запланировано продолжение крупных проектов по строительству моста на автодороге Жалтыр – Макинск, капитальный и средний ремонт таких важных участков автодорог, как Щучинск – Степняк – Валиханово, Восточный обход г. Астана – ст. Сарыоба, Бабатай – Волгодновка – Береке – Булаксай, Петровка – Улан – Мариновка, Жалтыр – Макинск, Щучинск – Николаевка, Бурабай – Катарколь, Коргалжын – Арыкты – Сабынды, Жаксы – Державинск, Есиль – Свободное – Раздольное, Жолымбет – Шортанды – Пригородное. Основной объем работ будет продолжен по строительству и ремонту улично-дорожной сети населенных пунктов Акмолинской области", – резюмировал Жумабек Хайролла.

Автор: Алма Байгужина