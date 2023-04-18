В Казахстане запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов продлят еще на полгода

МИИР РК подготовил проект приказа "О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев отдельных видов лесоматериалов вне зависимости от страны происхождения, за исключением кода "Шпалы деревянные из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанные", - говорится в документе.

Приказ планируется ввести в действие с 10 июня 2023 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 3 мая.

На данный момент в Казахстане введен запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов, который действует по 9 июня 2023 года.

В конце января Казахстан продлил запрет на вывоз автомобильного топлива сроком на полгода.

8 февраля 2023 года введен запрет на вывоз бензина и дизтоплива всеми видами транспорта.



