Распространяемое видео суицида девушки не связано с избиением в ВКО

Видео с суицидом девушки распространяют в Сети. Данное видео связывают с избиением в Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Девушка якобы покончила с собой после избиения сверстницами.

На самом деле данное происшествие произошло в феврале в Жетысуском районе Алматы.

"Девочка 2007 года рождения упала с 7 этажа. Она жива", – сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

4 апреля в социальных сетях появилось видео с жестоким избиением девочки-подростка другими ее сверстницами. Выяснилось, что это произошло более месяца назад в одном из торговых центров Усть-Каменогорска. Факт избиения был зарегистрирован, проводилось досудебное расследование.

5 апреля выяснилось, что случай, произошедший в торговом центре, не единственный и пострадавшая регулярно подвергалась нападкам. Это подтверждают многочисленные видеозаписи. Установлено, что обидчица учится в одной из городских школ. В отделе образования Усть-Каменогорска сообщили, что исключать из школы девятиклассницу не планируют, и ей дадут возможность окончить учебное заведение.

8 апреля стало известно, что в полиции Усть-Каменогорска завели уголовное дело по факту распространения видео, на кадрах которого подростки избивают сверстницу и заставляют ее раздеться перед камерой. Это уже второе уголовное дело, которое начали расследовать в городской полиции после жестокого избиения девочки.

Позже появилась информация, что отец избивавшей девочки является сотрудником Антикоррупционной службы. Данная информация не подтвердилась.



