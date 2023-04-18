Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Распространяемое видео суицида девушки не связано с избиением в ВКО

Распространяемое видео суицида девушки не связано с избиением в ВКО Фото: pxhere
Видео с суицидом девушки распространяют в Сети. Данное видео связывают с избиением в Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Девушка якобы покончила с собой после избиения сверстницами. 

На самом деле данное происшествие произошло в феврале в Жетысуском районе Алматы. 

"Девочка 2007 года рождения упала с 7 этажа. Она жива", – сообщили в пресс-службе ДП Алматы. 

4 апреля в социальных сетях появилось видео с жестоким избиением девочки-подростка другими ее сверстницами. Выяснилось, что это произошло более месяца назад в одном из торговых центров Усть-Каменогорска. Факт избиения был зарегистрирован, проводилось досудебное расследование.

5 апреля выяснилось, что случай, произошедший в торговом центре, не единственный и пострадавшая регулярно подвергалась нападкам. Это подтверждают многочисленные видеозаписи. Установлено, что обидчица учится в одной из городских школ. В отделе образования Усть-Каменогорска сообщили, что исключать из школы девятиклассницу не планируют, и ей дадут возможность окончить учебное заведение.

8 апреля стало известно, что в полиции Усть-Каменогорска завели уголовное дело по факту распространения видео, на кадрах которого подростки избивают сверстницу и заставляют ее раздеться перед камерой. Это уже второе уголовное дело, которое начали расследовать в городской полиции после жестокого избиения девочки.

Позже появилась информация, что отец избивавшей девочки является сотрудником Антикоррупционной службы. Данная информация не подтвердилась


Читайте также

Авария произошла на Риддерской ТЭЦ

Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
штормовое предупреждение
Заморозки, метель и туман ожидаются в 11 областях Казахстана во вторник
Блогер задержан с наркотиками в одном из ночных клубов Алматы
Блогера задержали с наркотиками в одном из ночных клубов Алматы
Правила назначения базовой пенсии и по возрасту
Как в Казахстане будут назначать базовую пенсию и по возрасту
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления