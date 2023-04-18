Главное за день: задержание членов "Народного совета", стихи из Евангелия на казахском, совещание с Токаевым

Департамент Комитета нацбезопасности СКО задержал членов группы "Народный совет", выступление священника, прочитавшего стихи из Евангелия на казахском, и анонс совещания по социально-экономическому развитию в правительстве. О главных новостях 18 апреля – в подборке Zakon.kz.

Задержание членов группы "Народный совет"

30 марта Департамент Комитета национальной безопасности по Северо-Казахстанской области начал досудебное расследование по факту сепаратизма. Следствие установило, что 19 марта в Петропавловске в помещении здания колледжа состоялось собрание участников группы "Народный совет", которые заявили о создании независимого от Казахстана совета и приняли соответствующую декларацию, не признающую легитимность и законность создания страны.

Комиссионная судебная психолого-филологической экспертиза установила признаки сепаратизма. Троих участников собрания задержали в порядке ст.128 УПК РК и водворили в ИВС. Остальным участникам собрания также дадут объективную правовую оценку.

Стихи из Евангелия на казахском языке



Иеромонах Иаков (Воронцов) прочел несколько стихов из Евангелия на казахском языке во время пасхального богослужения в Актобе. Видео с церковного амвона наделало много шума. Одни поддержали начинание, а другие поспешили обвинить представителей Православной Церкви в прозелитизме.

Как оказалось, традиция читать на Пасху священное писание на разных языках существует довольно давно. Ранее в ходу были греческий, латынь, европейские языки, а в последние несколько лет практикуется чтение глав Евангелия и на казахском языке. Иеромонах Иаков (Воронцов) в последние годы активно изучает казахский язык и практикует его использование в своей духовной деятельности.

Совещание по социально-экономическому развитию в правительстве

Пресс-служба президента анонсировала совещание по вопросам социально-экономического развития страны, которое состоится 19 апреля. В мероприятии примут участие премьер-министр, спикеры обеих палат парламента, руководители госорганов, подотчетных президенту, члены правительства, акимы городов, областей и районов.

Аналогичное совещание президент проводил 5 января 2022 года. Тогда бывший премьер-министр Аскар Мамин подал прошение об отставке.

Новая авария на Риддерской ТЭЦ

18 апреля жители Риддера обнаружили, что радиаторы в их квартирах совсем холодные. Температура прямой сетевой воды с Риддерской ТЭЦ сегодня составила всего 31 градус. А все потому, что на теплоэлектроцентрали произошла внештатная ситуация.

Вот как случившееся объяснил заместитель акима Риддера: "Сегодня ночью был аварийно отключен котел высокого давления, экстренно запущен в работу резервный котел. Температуру в теплосети будут поднимать в течение дня".

Заморозки в Казахстане

По информации РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, востоке, юго-востоке, в центре республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере страны – снег с низовой метелью. Лишь на западе, юге республики ожидается погода без осадков.

Также ожидается усиление ветра, туман на севере и востоке, в центре – гололед, на юго-западе – пыльная буря.

Подорожание доллара

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 451 тенге, поднявшись на 2,35 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 451-454 тенге, евро по 494-500 тенге, российские рубли по 5,4-5,7 тенге.

200 призывников сбежали из Казахстана в Россию

В СМИ появилась информация, что молодые казахстанцы приграничной Северо-Казахстанской области уезжают в Россию, чтобы не служить в армии. Информацию подтвердил первый заместитель главного военного прокурора Максат Казиев. По его данным, из 200 человек – 120 являются студентами, которые обучаются в России. При наличии обоснования у них будет отсрочка. Тем, кто не обучается, предъявят уклонение от армии.

Также он озвучил причины частых суицидов в армии.

В Астане обновили список застройщиков, которым нельзя привлекать деньги дольщиков

В Астане актуализировали список строительных организаций, находящихся на начальной стадии строительства, и у которых отсутствует соответствующее разрешение на привлечение денег дольщиков.

По информации акимата, все сделки, совершенные в обход действующего законодательства, в указанных многоквартирных жилых комплексах являются недействительными.



С полным списком можно ознакомиться здесь.



"Нападение" клещей

В Алматы активизировались клещи. Стало известно, что с начала эпидемического сезона в больницы города по поводу присасывания клещей обратились 182 человека, в том числе 100 детей.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы отметили, что всем своевременно оказали экстренную медицинскую помощь, ввели противоклещевой иммуноглобулин. На сегодняшний день случаев клещевого боррелиоза пока не зафиксировано.

Назначения



Касым-Жомарт Токаев назначил нового посла Казахстана в Азербайджане. Им стал Алим Байел, до этого занимавший должность генерального консула Казахстана в Стамбуле.

Кроме того, указом главы государства чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Магжан Ильясов переназначен на должность чрезвычайного и полномочного посла РК в Исландии, Ирландии по совместительству.

А чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Швейцарской конфедерации Кайрат Саржанов назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в княжестве Лихтенштейн, государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.

Победы в спорте

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева обыграла четырехкратную чемпионку мира по шахматам, китаянку Хоу Ифань в первом матче женских сборных мира и Казахстана.

Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала обновленный рейтинг Кубка Билли Джин Кинг. По ее результатам женская сборная Казахстана, где лидером является чемпионка "Уимболдона" Елена Рыбакина, впервые в истории поднялась на седьмое место мирового рейтинга. Казахстанская сборная обошла такие именитые команды, как Италия, США, Германия, Румыния, Бельгия и Великобритания.

Мировая повестка

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель получила высшую награду. Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил ей Большой крест в специальном исполнении ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".

Послов США, Великобритании и Канады вызвали в Министерство иностранных дел РФ из-за вмешательства в дела России и деятельности, не соответствующей дипломатическому статусу.