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Законодательство РК

Ущерб казахстанским дольщикам за 2 года превысил 30 млрд тенге

Ущерб казахстанским дольщикам за 2 года превысил 30 млрд тенге Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
В Генеральной прокуратуре РК констатировали, что за последние два года органами следствия возбуждено 20 уголовных дел связанных с недобросовестными застройщиками. Было осуждено 16 лиц, сообщает Zakon.kz.

18 апреля под председательством Генерального Прокурора Берика Асылова состоялось межведомственное совещание по проблемным вопросам долевого строительства.

В работе приняли участие Министр индустрии и инфраструктурного развития, аким столицы, председатели Комитета по делам строительства, ТОО "Елорда құрылыс компаниясы", прокуроры регионов, начальники полиции и курирующие заместители акимов областей.


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Открывая совещание, Берик Асылов отметил, что каждая семья мечтает о собственном жилье. Люди годами копят либо оформляют кредиты на квартиру.

При этом недобросовестные застройщики, завлекая граждан низкими ценами, обманывают их. В результате дольщики остаются и без денег, и без желанных "квадратных метров".

За последние два года органами следствия возбуждено 20 уголовных дел, осуждено 16 лиц. Эти застройщики причинили ущерб гражданам на сумму более 30 млрд тенге.

К административной ответственности за незаконный сбор средств граждан привлечено свыше 300 компаний с суммой штрафа на 250 млн тенге.

Сейчас по стране осталось достроить 44 дома. Большинство из них в столице – 16. Они финансируются за счет государства.

Генеральный Прокурор обратил внимание на незаконные действия застройщиков, привлекающих средства граждан в обход закона под видом других договоров – предварительных, намерений, инвестиций и т.п.

По закону застройщики могут привлекать деньги дольщиков лишь в двух случаях.

  1. Когда есть договор с казахстанской жилищной компанией;
  2. При наличии разрешения акимата.

Разрешение акимата выдается, если в проекте участвует банк или имеется каркас дома. Также новым законом исключены условия для манипуляций с названием договора.

"Поэтому для привлечения средств граждан застройщикам необходимо заключать договор о долевом участии в жилищном строительстве. В работе совещания участники обсудили состояние законности в сфере защиты долевого и жилищного строительства, изучили организационные недостатки и всевозможные риски". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Генеральным Прокурором поручено Комитету по делам строительства разработать Единый реестр проблемных жилых домов, который позволит контролировать объекты до ввода их в эксплуатацию.

Перед столичным акиматом поставлена задача завершить строительство проблемных домов до конца текущего года.


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В свою очередь, Министерству индустрии требуется усилить госконтроль в отношении застройщиков.

В завершении совещания Глава надзорного ведомства поручил сотрудникам и контролирующим органам внимательно следить за действиями строительных компаний. При выявлении нарушений реагировать быстро, чтобы граждане не пострадали.

Ранее в Астане обновили список застройщиков, не имеющих права привлекать деньги дольщиков.

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